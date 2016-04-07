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مغاربة العالم
2025-04-05 / 12:32
مأساة مليلية المحتلة.. إغلاق مراكز الإيواء وتهجير قسري للمهاجرين المغاربة في ظل تمييز ممنهج
هبة بريس – محمد زريوح منذ أكثر من أسبوعين، تعيش…
حول العالم
2025-04-05 / 11:26
مغربية تفضح مايكروسوفت: “تزودون إسرائيل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإبادة غزة”
هبة بريس – الرباط في حدث مثير للجدل، قاطعت موظفة…
أخبار عامة
2025-04-05 / 09:05
طقس السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق
هبة بربس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت،…
حوادث
2025-04-04 / 21:35
فوضى في المدارس.. تلميذ يكسر أنف أستاذه بإقليم تازة
هبة بريس- ع محياوي شهدت الثانوية التأهيلية 2 أكتوبر بمدينة…
حوادث
2025-04-04 / 21:18
خنيفرة.. تلميذ يعتدي على مدير ثانوية ويرسله في حالة خطيرة إلى المستشفى
هبة بريس – خنيفرة تعرض مدير الثانوية التأهيلية الحسن الأول…
أخبار عامة
2025-04-04 / 21:07
الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ترفض نظام المشاركة الجزئية في التكاليف
هبة بريس – الرباط قالت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب،…
أخبار عامة
2025-04-04 / 19:26
الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق
هبة بريس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد…
أخبار عامة
2025-04-04 / 16:59
أسعار البصل تسجل ارتفاعا صاروخيا.. وأصابع الاتهام تتجه نحو المحتكرين (فيديو)
هبة بريس – البيضاء شهدت أسعار البصل في الأسواق المغربية…
حول العالم
2025-04-04 / 16:07
قوارب الحشيش تنفجر في الوادي الكبير.. مغاربة في قلب أضخم شبكة تهريب بإسبانيا
هبة بريس – محمد زريوح في واحدة من أقوى الضربات…
حوادث
2025-04-04 / 15:02
الحسيمة.. تسجيل 12 إصابة في حادث انقلاب شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية
هبة بريس – فكري ولد علي شهدت الطريق الوطنية رقم…
حوادث
2025-04-04 / 13:28
البيضاء.. أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
هبة بريس – البيضاء توفيت تلميذة، صباح اليوم الجمعة، داخل…
سياسة
2025-04-04 / 13:10
الاتحاد الاشتراكي والقضية الفلسطينية.. انقسام في التوجه يهدد استقرار الحزب
هبة بريس- عبد اللطيف بركة شهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات…
أراء
2025-04-04 / 12:47
أحداث العنف المدرسي.. عندما يُجْلَد المُعلّم على أيادي مُتعلّمِيه
محمد منفلوطي_هبة بريس نفتخر، ونقف لهم وقفة احترام وتقدير، لالشيء،…
اقتصاد
2025-04-04 / 11:40
“صفقة غامضة” تثير الجدل و تضع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك في قفص الاتهام
هبة بريس ـ الرباط في سياق ما نشرته جريدة “هبة…
اقتصاد
2025-04-04 / 11:22
السغروشني: “GITEX المغرب سيعزز مكانة إفريقيا كمركز عالمي للابتكار”
هبة بريس ـ الرباط أكدت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال…
أخبار عامة
2025-04-04 / 10:20
تأكيدا لمقال هبة بريس.. وزير التجارة يصرح: “التمور المعروضة بمرجان جزائرية”
هبة بريس – الرباط نشرت جريدة هبة بريس مقالاً في…
اقتصاد
2025-04-04 / 09:50
“مكانها تحت الأقدام”.. حملة عالمية لمقاطعة منتجات كوكاكولا
هبة بريس – الرباط جددت عدد من النشطاء دعوتهم لمقاطعة شركة كوكاكولا،…
حول العالم
2025-04-04 / 09:16
إسرائيل توسع عمليتها البرية شمال غزة
هبة بريس – وكالات أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، توسيع…
أخبار عامة
2025-04-04 / 09:05
طقس الجمعة..أجواء غائمة وأمطار متفرقة بهذه المناطق
هبة بريس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة،…
حوادث
2025-04-04 / 00:32
ارتفاع حصيلة فاجعة مدينة الرحمة إلى 5 ضحايا(صور)
ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار قنينتي غاز في مدينة الرحمة…
أخبار عامة
2025-04-03 / 23:37
مباحثات بين بنعلي ورئيس جهة نورماندي لتعزيز التعاون الطاقي
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس…
أخبار عامة
2025-04-03 / 23:21
فضائح وداديات سكنية بتزنيت تصل القضاء
هبة بريس – عبد اللطيف بركة عرض مئات من المواطنين،…
أخبار عامة
2025-04-03 / 23:12
جرسيف.. الحكم بالسجن على مهاجم لجنة قرعة إعادة إيواء حي حمرية
هبة بريس_جرسيف قضت المحكمة الابتدائية بجرسيف، اليوم الخميس 3 أبريل…
أخبار عامة
2025-04-03 / 22:58
برلين.. إطلاق شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب
جرى، اليوم الخميس في برلين، الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية…
حوادث
2025-04-03 / 22:10
فوضى في حفل زفاف بمدينة أمنتانوت بسبب مخمور
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهد حفل زفاف في…
أخبار عامة
2025-04-03 / 22:05
البرلمان الأنديني يجدد دعمه لمغربية الصحراء
جدد أعضاء البرلمان الأنديني خلال زيارتهم لمدينة العيون دعمهم الثابت…
أخبار عامة
2025-04-03 / 21:49
رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025…
اقتصاد وسياحة
اقتصاد
2025-04-04 / 22:43
0
إطلاق 3 خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت
2025-04-04 / 19:43
12 شركة تتصارع على صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة لمطار البيضاء
2025-04-04 / 16:01
السغروشني: “GITEX المغرب سيجمع أبرز فاعلي الاتصالات و مراكز البيانات العالمية”
2025-04-04 / 15:30
السغروشني: “GITEX مراكش سيستقطب شركات من 130 بلد في العالم”
2025-04-04 / 14:33
فاس تخطو نحو المستقبل.. مشروع ضخم لحل أزمة المرور
حوادث
حوادث
2025-04-05 / 09:24
0
مصرع شابة في اصطدام سيارة بمؤخرة ” رموك” بسطات
حوادث
2025-04-04 / 23:16
0
خنيفرة.. عملية جراحية ناجحة لمدير ثانوية بعد تعرضه لاعتداء من طرف تلميذ
حوادث
2025-04-04 / 22:14
0
اعتداء على مدير مؤسسة تعليمية بإفران والمديرية الإقليمية تدين الواقعة
حوادث
2025-04-04 / 22:11
0
طفلة تسقط ضحية جديدة في “طريق الموت” بين الناظور وأزغنغان
صوت وصورة
2025-04-04 / 22:07
0
علم فلسطين يرفرف في سماء تطوان خلال وقفة احتجاجية…
2025-04-04 / 20:52
0
الساعة الإضافية تثير الجدل من جديد المواطنون بين الرفض…
2025-04-04 / 19:40
0
شاب من طنجة: “الأغاني اللي سمعنا فالعيد بعيدة على…
2025-04-04 / 18:26
0
بكاء هستيري.. مشاهد مؤلمة من جنازة التلميذة المتوفية بثانوية…
2025-04-04 / 16:06
0
مغاربة في تصريحات غاضبة بسبب الساعة الإضافية
2025-04-04 / 15:15
0
المغرب يستقطب كبريات الشركات العالمية في GITEX أفريكا
2025-04-04 / 15:01
0
ارتفاع صاروخي لثمن البصل، تاجر يكشف السبب
2025-04-04 / 14:05
0
جدل تفعيل قانون حجز الدراجات المعدلة وغضب الدراجين من…
2025-04-04 / 00:38
0
تصريحات لاعب منتخب زامبيا بعد المباراة
2025-04-04 / 00:31
0
تصريحات لاعبو المنتخب الوطني u17 بعد نهاية المقابلة
2025-04-04 / 00:16
0
باها يعلق على التعادل ضد زامبيا
2025-04-03 / 20:53
0
لقجع و بنسعيد يؤازران المنتخب المغربي لأقل من 17…
حول العالم
حول العالم
2025-04-05 / 11:26
0
مغربية تفضح مايكروسوفت: “تزودون إسرائيل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإبادة غزة”
2025-04-05 / 09:46
ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3354
2025-04-04 / 22:58
إيطاليون يحرقون علم الإتحاد الأوروبي في مظاهرة طلابية بروما
2025-04-04 / 17:26
ترامب ردا على الصين: “لعبت بشكل خاطئ وأصيبت بالذعر”
2025-04-04 / 16:07
قوارب الحشيش تنفجر في الوادي الكبير.. مغاربة في قلب أضخم شبكة تهريب بإسبانيا
تقارير خاصة وسياسة
سياسة
2025-04-04 / 20:20
0
مجلس السلم والأمن يعتمد الموقف الإفريقي المشترك بشأن هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام
سياسة
2025-04-04 / 20:09
0
الطالبي العلمي: الوحدة الترابية أساس حل النزاعات الأورومتوسطية
مغاربة العالم
مغاربة العالم
2025-04-05 / 12:32
0
مأساة مليلية المحتلة.. إغلاق مراكز الإيواء وتهجير قسري للمهاجرين المغاربة في ظل تمييز ممنهج
2025-04-04 / 12:20
تفكيك “شبكة الهواتف السوداء” في مليلية المحتلة …أجهزة مسروقة تتسلل من إسبانيا إلى المغرب
2025-04-03 / 10:22
موجة سرقات تجتاح مليلية المحتلة.. منازل المغاربة في مرمى اللصوص وسط غياب أمني مقلق
2025-04-02 / 19:33
إيطاليا.. بلدية باري تكرم الكاتب المغربي الطاهر بن جلون
2025-03-30 / 09:39
الجالية المغربية بشمال إيطاليا تؤدي شعيرة صلاة عيد الفطر
شؤون دينية
شؤون دينية
2025-04-03 / 22:22
0
بتعليمات ملكية.. طاقم طبي عسكري يراقب الوضع الصحي لشيخ الزاوية البودشيشية
2025-03-29 / 19:57
وزارة الأوقاف تعلن عن موعد مراقبة هلال شهر شوال
2025-03-28 / 21:42
استدعاء الشيخ سعيد الكملي للقصر الملكي يُثير إعجاب المغاربة(صورة)
2025-03-28 / 14:00
الملايين يتوافدون على الحرم المكي لحضور ختم القرآن
2025-03-27 / 20:00
مغربيان يفوزان في مسابقة كتارا لتلاوة القرآن الكريم
التربية و التعليم
الدار البيضاء
2025-04-05 / 10:38
0
بعد الاتفاق مع ملاكها.. سلطات عين السبع تشرع في هدم منازل و مصانع بالمنطقة
2025-04-04 / 19:43
12 شركة تتصارع على صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة لمطار البيضاء
2025-04-03 / 12:09
“الكان” يدفع سلطات البيضاء لتسريع تعشيب جنبات الطريق السيار المداري
2025-04-02 / 19:13
حادث مروع في الرحمة بالدار البيضاء.. شاب يُصاب بحروق خطيرة في حادث غامض
2025-04-02 / 10:22
اكتشاف مستودع ضخم لتخزين “المعسل” المهرب ضواحي الدار البيضاء
رياضة
رياضة
2025-04-05 / 12:27
0
وفاة لاعب المنتخب المغربي والجيش الملكي السابق محسن بوهلال
2025-04-04 / 18:00
السعيدية .. انطلاق الندوة الدولية لتطوير الريكبي الإفريقي(فيديو)
2025-04-04 / 14:13
المتكالبون على نهضة بركان .. وذاكرة قصيرة نسيت إنجازاته بالخريطة!
2025-04-04 / 13:02
استئناف القضية.. النيابة العامة الفرنسية تصر على سجن اللاعب الجزائري يوسف عطال
2025-04-03 / 22:07
كأس إفريقيا للفتيان.. المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع زامبيا
ثقافة وفنون
ثقافة وفنون
2025-04-05 / 13:18
0
سعد لمجرد يهنئ رشيد الوالي في ذكرى ميلاده الـ60 (صورة)
2025-04-05 / 11:53
المغنية نهيلة لقلعي تعبر عن استيائها بعد تعرضها للاستغلال (صورة)
2025-04-05 / 10:14
نورة الصقلي تروّج للمنتوجات التقليدية المغربية على طريقتها الخاصة
2025-04-04 / 23:23
زينة الداودية تستعد لطرح أغنيتها الجديدة “اللي ما جال”
2025-04-04 / 19:12
معجب يقتحم مسرح سيرين عبد النور.. وهكذا ردت عليه (فيديو)
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