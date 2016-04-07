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    مغاربة العالم
    2025-04-05 / 12:32

    مأساة مليلية المحتلة.. إغلاق مراكز الإيواء وتهجير قسري للمهاجرين المغاربة في ظل تمييز ممنهج

    هبة بريس – محمد زريوح منذ أكثر من أسبوعين، تعيش…
    حول العالم
    2025-04-05 / 11:26

    مغربية تفضح مايكروسوفت: “تزودون إسرائيل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإبادة غزة”

    هبة بريس – الرباط في حدث مثير للجدل، قاطعت موظفة…
    أخبار عامة
    2025-04-05 / 09:05

    طقس السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق

    هبة بربس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت،…
    حوادث
    2025-04-04 / 21:35

    فوضى في المدارس.. تلميذ يكسر أنف أستاذه بإقليم تازة

    هبة بريس- ع محياوي شهدت الثانوية التأهيلية 2 أكتوبر بمدينة…
    حوادث
    2025-04-04 / 21:18

    خنيفرة.. تلميذ يعتدي على مدير ثانوية ويرسله في حالة خطيرة إلى المستشفى

    هبة بريس – خنيفرة تعرض مدير الثانوية التأهيلية الحسن الأول…
    أخبار عامة
    2025-04-04 / 21:07

    الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ترفض نظام المشاركة الجزئية في التكاليف

    هبة بريس – الرباط قالت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب،…
    أخبار عامة
    2025-04-04 / 19:26

    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق

    هبة بريس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد…
    أخبار عامة
    2025-04-04 / 16:59

    أسعار البصل تسجل ارتفاعا صاروخيا.. وأصابع الاتهام تتجه نحو المحتكرين (فيديو)

    هبة بريس – البيضاء شهدت أسعار البصل في الأسواق المغربية…
    حول العالم
    2025-04-04 / 16:07

    قوارب الحشيش تنفجر في الوادي الكبير.. مغاربة في قلب أضخم شبكة تهريب بإسبانيا

    هبة بريس – محمد زريوح في واحدة من أقوى الضربات…
    حوادث
    2025-04-04 / 15:02

    الحسيمة.. تسجيل 12 إصابة في حادث انقلاب شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية

    هبة بريس – فكري ولد علي شهدت الطريق الوطنية رقم…
    حوادث
    2025-04-04 / 13:28

    البيضاء.. أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية

    هبة بريس – البيضاء توفيت تلميذة، صباح اليوم الجمعة، داخل…
    سياسة
    2025-04-04 / 13:10

    الاتحاد الاشتراكي والقضية الفلسطينية.. انقسام في التوجه يهدد استقرار الحزب

    هبة بريس- عبد اللطيف بركة شهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات…
    أراء
    2025-04-04 / 12:47

    أحداث العنف المدرسي.. عندما يُجْلَد المُعلّم على أيادي مُتعلّمِيه

    محمد منفلوطي_هبة بريس نفتخر، ونقف لهم وقفة احترام وتقدير، لالشيء،…
    اقتصاد
    2025-04-04 / 11:40

    “صفقة غامضة” تثير الجدل و تضع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك في قفص الاتهام

    هبة بريس ـ الرباط  في سياق ما نشرته جريدة “هبة…
    اقتصاد
    2025-04-04 / 11:22

    السغروشني: “GITEX المغرب سيعزز مكانة إفريقيا كمركز عالمي للابتكار”

    هبة بريس ـ الرباط  أكدت أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال…
    أخبار عامة
    2025-04-04 / 10:20

    تأكيدا لمقال هبة بريس.. وزير التجارة يصرح: “التمور المعروضة بمرجان جزائرية”

    هبة بريس – الرباط نشرت جريدة هبة بريس مقالاً في…
    اقتصاد
    2025-04-04 / 09:50

    “مكانها تحت الأقدام”.. حملة عالمية لمقاطعة منتجات كوكاكولا

    هبة بريس – الرباط جددت عدد من النشطاء دعوتهم لمقاطعة شركة كوكاكولا،…
    حول العالم
    2025-04-04 / 09:16

    إسرائيل توسع عمليتها البرية شمال غزة

    هبة بريس – وكالات أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، توسيع…
    أخبار عامة
    2025-04-04 / 09:05

    طقس الجمعة..أجواء غائمة وأمطار متفرقة بهذه المناطق

    هبة بريس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة،…
    حوادث
    2025-04-04 / 00:32

    ارتفاع حصيلة فاجعة مدينة الرحمة إلى 5 ضحايا(صور)

    ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار قنينتي غاز في مدينة الرحمة…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 23:37

    مباحثات بين بنعلي ورئيس جهة نورماندي لتعزيز التعاون الطاقي

    أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 23:21

    فضائح وداديات سكنية بتزنيت تصل القضاء

    هبة بريس – عبد اللطيف بركة عرض مئات من المواطنين،…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 23:12

    جرسيف.. الحكم بالسجن على مهاجم لجنة قرعة إعادة إيواء حي حمرية

    هبة بريس_جرسيف قضت المحكمة الابتدائية بجرسيف، اليوم الخميس 3 أبريل…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 22:58

    برلين.. إطلاق شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب

    جرى، اليوم الخميس في برلين، الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية…
    حوادث
    2025-04-03 / 22:10

    فوضى في حفل زفاف بمدينة أمنتانوت بسبب مخمور

    هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهد حفل زفاف في…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 22:05

    البرلمان الأنديني يجدد دعمه لمغربية الصحراء

    جدد أعضاء البرلمان الأنديني خلال زيارتهم لمدينة العيون دعمهم الثابت…
    أخبار عامة
    2025-04-03 / 21:49

    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025…

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