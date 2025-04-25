جريمة ابن أحمد.. عرض المشتبه فيه الرئيسي على مستشفى برشيد وإعادته إلى السجن

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها وبشكل حصري، أنه تم نقل المشتبه فيه الرئيسي في قضية جريمة المرحاض بمدينة ابن أحمد، أمس الخميس إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة برشيد قبل أن يتم إعادته من جديد إلى سجن علي مومن ضواحي مدينة سطات حيث يوجد رهن الاعتقال في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي الذي قررته استئنافية سطات في 20 من شهر ماي المقبل.

مصادرنا، قالت إن تصرفات المشتبه فيه العدوانية داخل السجن، هي التي عجلت بنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة برشيد لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن يعود أدراجه في اليوم ذاته.

ولازالت جريمة ابن أحمد تحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام المحلي والوطني، فيما تعكف فرق البحث والتحقيق على مواصلة جمع الأدلة والمعطيات والنبش في كافة الاتجاهات في سباق مع الزمن لفك كافة الخيوط المرتبطة بجريمة مرحاض المسجد الأعظم بعاصمة امزاب.

وكانت فرق خاصة من الوقاية المدنية وعناصر الشرطة العلمية، بدعم من فرقة الكلاب المدربة، قد واصلت أمس الخميس تفتيشها على طول المصب الرئيسي لقنوات ميته الصرف الصحي بمدينة ابن أحمد، بعد أن قامت بحفر بعضها بالقرب من منزل المشتبه فيه الرئيسي .

التصريحات القادمة من عاصمة امزاب لمواطنين غيورين من أبناء المنطقة، كلها طالبت الجهات المعنية التفاعل مع ظاهرة المختلين العقليين الذي باتت تعرف المدينة، حيث يعمد البعض على التخلص من أعداد كبيرة من هؤلاء الآدميين بالطرقات وبالقرب من التجمعات السكنية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وأمن المواطنين.