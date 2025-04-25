close button
النصب والاحتيال يقود عون سلطة للاعتقال بمراكش

النصب والاحتيال يقود عون سلطة للاعتقال بمراكش

25 أبريل، 2025 - 4:56 مساءً
9

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الدائرة الامنية 16 بالسعادة صباح اليوم الجمعة من اعتقال عون سلطة بالملحقة الادارية رياض السلام، بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين.

وحسب مصادر للجريدة، فان العديد من المواطنين تقدموا بالعديد من البشكايات يتهمون عون السلطة بالنصب والاحتيال، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية من اجل استصدار شواهد الربط بالماء والكهرباء، علما ان هذه الوثائق ممنوعة بالمنطقة.

وبعد تحرير محضر الايقاف، تمت احالة الموقوف على عناصر الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

25 أبريل، 2025 - 4:56 مساءً
9

مقالات ذات صلة

البيضاء.. ضبط شاحنة "أفوكا" محملة بالممنوعات بسوق الجملة (فيديو)

البيضاء.. ضبط شاحنة “أفوكا” محملة بالممنوعات بسوق الجملة (فيديو)

2025-04-25 / 13:52
مارتيل.. شاب يضرم النار في جسده

مارتيل.. شاب يضرم النار في جسده

2025-04-25 / 12:51
اطلاق رصاص بمراكش

الرصاص يلعلع بجرادة لإيقاف شخص حرض كلابا شرسة ضد…

2025-04-25 / 11:54
تزوير دبلومات وشواهد دراسية يقود شخصا للاعتقال بالعيون

تزوير دبلومات وشواهد دراسية يقود شخصا للاعتقال بالعيون

2025-04-25 / 11:25
انزكان.. إيقاف عشريني اعتدى بالضرب على سائق حافلة

انزكان.. إيقاف عشريني اعتدى بالضرب على سائق حافلة

2025-04-25 / 11:02
صورة تعبيرية

محامي مراكش تعرض للسرقة والضرب من طرف مجهولين

2025-04-24 / 23:52
صورة الحادث

“مجرم” يهشم سيارات المواطنين بمراكش

2025-04-24 / 20:56
الدرك الملكي

تامنصورت.. توقيف منتحل صفة مسؤول كبير في الدرك الملكي…

2025-04-24 / 15:54
تطورات خطيرة في جريمة ابن أحمد.. حجز 11 هاتفا نقالا وبقايا شعر

تطورات خطيرة في جريمة ابن أحمد.. حجز 11 هاتفا…

2025-04-24 / 14:18
الدرك الملكي

الحاجب..تفكيك عصابة إجرامية هاجمت سيارات المواطنين بأكوراي

2025-04-24 / 11:45

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى