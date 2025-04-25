النصب والاحتيال يقود عون سلطة للاعتقال بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت عناصر الدائرة الامنية 16 بالسعادة صباح اليوم الجمعة من اعتقال عون سلطة بالملحقة الادارية رياض السلام، بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين.

وحسب مصادر للجريدة، فان العديد من المواطنين تقدموا بالعديد من البشكايات يتهمون عون السلطة بالنصب والاحتيال، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية من اجل استصدار شواهد الربط بالماء والكهرباء، علما ان هذه الوثائق ممنوعة بالمنطقة.

وبعد تحرير محضر الايقاف، تمت احالة الموقوف على عناصر الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.