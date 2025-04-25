النصب والاحتيال يقود عون سلطة للاعتقال بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت عناصر الدائرة الامنية 16 بالسعادة صباح اليوم الجمعة من اعتقال عون سلطة بالملحقة الادارية رياض السلام، بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين.
وحسب مصادر للجريدة، فان العديد من المواطنين تقدموا بالعديد من البشكايات يتهمون عون السلطة بالنصب والاحتيال، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية من اجل استصدار شواهد الربط بالماء والكهرباء، علما ان هذه الوثائق ممنوعة بالمنطقة.
وبعد تحرير محضر الايقاف، تمت احالة الموقوف على عناصر الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
9 تعليقات
عون السلطة خاصو يكون قدوة ماشي نصاب.
اللي خاص يكون خدام مع الدولة ويحمي المواطن ولى كيستغلو.
فين هي الرقابة على أعوان السلطة ولا غير سايبين؟
المواطنين مساكن كيدفعو الثمن ديال التقة الزايدة.
خاص المحاسبة تكون حقيقية ماشي غير الحبس وصافي.
اللي باع ضميرو ما عندو ما يدير فالإدارة.
هادي ماشي أول مرة كنسمعو بحالات بحال هادي، الفساد ولى عادي.
كيشد الفلوس على خدمة ممنوعة، هادي فيها جوج جرائم.
الربط بالماء والكهرباء حق ماشي سلعة فالسوق.