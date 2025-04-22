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صورة من الاعتصام
صورة من الاعتصام

الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر من 30 سنة (صور)

22 أبريل، 2025 - 7:19 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء من إنهاء اعتصام دام لأكثر من 30 عامًا داخل معمل SAPA الواقع في زنقة الطيب العلج.

بدأت العائلات الاعتصام منذ عام 1998 بعد إفلاس الشركة المالكة للمعمل وتخليها عن التزاماتها، مما دفع 32 عائلة إلى الاستقرار داخل المعمل في ظروف صعبة، حيث نظمت العائلات العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة التجارية وأمام المعمل.

الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر من 30 سنة (صور)

في 31 دجنبر 2024، صدر حكم قضائي بالإفراغ تحت عدد 7693، إلا أن السلطات المحلية اختارت اتباع نهج اجتماعي للتعامل مع الوضعية.

وتم فتح قنوات حوار بين المالك الجديد للعقار، الذي اشتراه بموجب الرسم العقاري س/107504، وبين العائلات المعنية. وتم التوصل إلى اتفاق توافقي بين الأطراف، ما أدى إلى الإفراغ الكامل للمعمل في 22 أبريل 2025.

الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر من 30 سنة (صور)

الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر من 30 سنة (صور)

يعد هذا التدخل مثالًا على التعامل مع القضايا العقارية ذات الطابع الاجتماعي من خلال الحوار والتوافق، حيث تم احترام الأوضاع الاجتماعية والهشة للعائلات المعنية، دون اللجوء إلى تنفيذ الحكم بالقوة العمومية.

22 أبريل، 2025 - 7:19 مساءً
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