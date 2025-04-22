الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر من 30 سنة (صور)
هبة بريس – الدار البيضاء
تمكنت سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء من إنهاء اعتصام دام لأكثر من 30 عامًا داخل معمل SAPA الواقع في زنقة الطيب العلج.
بدأت العائلات الاعتصام منذ عام 1998 بعد إفلاس الشركة المالكة للمعمل وتخليها عن التزاماتها، مما دفع 32 عائلة إلى الاستقرار داخل المعمل في ظروف صعبة، حيث نظمت العائلات العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة التجارية وأمام المعمل.
في 31 دجنبر 2024، صدر حكم قضائي بالإفراغ تحت عدد 7693، إلا أن السلطات المحلية اختارت اتباع نهج اجتماعي للتعامل مع الوضعية.
وتم فتح قنوات حوار بين المالك الجديد للعقار، الذي اشتراه بموجب الرسم العقاري س/107504، وبين العائلات المعنية. وتم التوصل إلى اتفاق توافقي بين الأطراف، ما أدى إلى الإفراغ الكامل للمعمل في 22 أبريل 2025.
يعد هذا التدخل مثالًا على التعامل مع القضايا العقارية ذات الطابع الاجتماعي من خلال الحوار والتوافق، حيث تم احترام الأوضاع الاجتماعية والهشة للعائلات المعنية، دون اللجوء إلى تنفيذ الحكم بالقوة العمومية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الحمد لله تم التوصل لحل سلمي، ولكن السؤال هو: كيفاش وصلو لهذه المرحلة؟
المهم هو كيفاش غادي يتم تعويض الناس المتضررين من هاد الوضعية.
30 سنة من الاعتصام كان يمكن يتفادى لو كانت إجراءات سابقة.
خاص تكون متابعة مستمرة للحالة الاجتماعية ديال العائلات بعد الإفراغ.
من غير الإفراغ، خاص التفكير فحلول عملية لناس للي كيعانيو فظروف صعبة.
العديد من العائلات دازت فمحن كبيرة، ونتمناو يكون لهم بديل مناسب.
المفاوضات بين المالك الجديد والعائلات كانت خطوة جيدة لتجنب التصعيد.
السلطات المغربية محتاجة تكون أكثر فعالية فالتعامل مع مثل هاد الحالات.
30 سنة فظروف صعبة، هذا شي صعيب بزاف.
نتمنى أن العائلات تجد حلول مناسبة في المستقبل وعايشة بكرامة.
السلطات خاصها تكون حازمة ولكن مع مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين.
هاد النوع من الحوارات بين الأطراف ضروري باش يتفادى العنف.
الاعتراف بمعانات الناس والتفاوض معهم يعطيهم أمل فمستقبل أفضل.