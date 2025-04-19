السعودية تعلن عن شرط جديد لأداء مناسك الحج هذه السنة
هبة بريس – وكالات
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانًا رسميًا شددت فيه على ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، على تصاريح رسمية عبر المنصة الرقمية “نُسك”، وذلك بالتنسيق مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج منصة “تصريح”.
وأوضح البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس”، أن “جميع أنواع التأشيرات الأخرى غير تأشيرة الحج لا تمنح حاملها الحق في أداء الفريضة”، محذرًا من أن” محاولة الحج دون تصريح تعد مخالفة لأنظمة الحج المعمول بها”.
كما حذرت الوزارة من “حملات الحج الوهمية، التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تقدم وعودًا كاذبة بتوفير السكن والنقل في المشاعر المقدسة”.
ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية، المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات نصب أو احتيال عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة، مع التوصية بإبلاغ السلطات في الدول الأخرى عن أي إعلانات مضللة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
44 تعليقات
السعودية تعمل دائمًا على تحسين تجربة الحجاج بشكل عام.
العمل على الحد من النصب والاحتيال ضرورة ملحة.
تسهيل الحصول على التصاريح الرسمية سيكون له تأثير إيجابي على الحجاج.
عملية الحج تتطلب التزامًا تامًا بالقوانين المقررة.
تنظيم الحج عن طريق تصاريح رسمية يضمن راحة الجميع.
لابد من التركيز على التوعية الإعلامية حول هذه المنصات.
يجب محاربة أي محاولة لخداع الناس في هذا المجال.
خطوة جيدة لضمان أمن وسلامة الحجاج.
الحج فريضة عظيمة، يجب التعامل معها باحترام وتنظيم.
هذا القرار ينم عن اهتمام المملكة بتنظيم كل ما يتعلق بالحج.
يجب على الحجاج اتباع التعليمات والأنظمة من أجل سلامتهم.
حج بدون مشاكل، هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل للجميع.
تنظيم موسم الحج لا يقتصر على المملكة فقط، بل يشمل الدول الأخرى.
من المهم توعية الجميع بعدم الانسياق وراء الحملات الوهمية.
نُسك تمثل قفزة مهمة في تسهيل الوصول إلى تصاريح الحج.
واجب على الجهات المعنية تسهيل إجراءات الحج عبر القنوات الرسمية.
وعي الناس بكيفية تقديم طلبات الحج هو أهم خطوة للحفاظ على النظام.
هذه الخطوة ستساعد في تقليل المشاكل التي تحدث عادة في موسم الحج.
ينبغي على الجميع التأكد من المعلومات التي يحصلون عليها.
التوعية المستمرة ضرورة لتجنب الأخطاء في موسم الحج.
القرار يعكس حرص السلطات السعودية على تنظيم الحج بشكل أفضل.
نُسك أصبحت الخيار الأفضل لتسهيل إجراءات الحج.
حماية حقوق الحجاج يجب أن تكون أولوية.
يجب متابعة أي حالة من النصب بشكل فوري لإيقافها.
إلغاء حملات الحج الوهمية سيجعل التجربة أكثر أمانًا.
لابد من وضع ضوابط تضمن السلامة لكل الحجاج.
تصريح الحج يعزز من تنظيم المواسم المقبلة.
خطوات الوزارة تجاه تنظيم الحج مهمة وفعالة.
الحج مسؤولية عظيمة ويجب أن يتم وفق الأنظمة المحددة.
يجب على المواطنين التأكد من المنصات الرسمية قبل التسجيل.
المصداقية في الإعلان عن خدمات الحج أمر مهم جدًا.
التحذير من الحملات الوهمية يجب أن يكون جادًا.
يجب على الجميع التأكد من مصدر الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوة.
ضرورة عدم الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية.
نُسك هي المنصة المثالية لتقديم طلبات الحج بشكل رسمي.
الحذر من الحملات المضللة قد يقلل من حالات النصب.
يجب تكثيف الحملات التوعوية لشرح كيفية التقديم على الحج.
التصاريح الرسمية تجعل حج الأفراد أكثر أمانًا.
خطوة إيجابية لتحسين خدمة الحجاج على مدار العام.
على الحجاج أن يكونوا يقظين لهذه الظاهرة ويحذروا من الوقوع فيها.
فكرة التنسيق بين المنصات تجعل النظام أكثر سلاسة.
تصاريح الحج توفر فرصة تنظيمية لضبط العدد.
من الضروري القضاء على أي محاولة للاستغلال في الحج.