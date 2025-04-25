نقابة المحامين بمراكش تضع شكاية أمام النيابة العامة بسبب “فيديو زميلهم”

تقدم المكتب المحلي لنقابة المحامين بالمغرب فرع مراكش، عبر رئيسه، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بخصوص فيديو تم تداوله مؤخرًا على موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد المحامين بهيئة مراكش مصفد اليدين داخل سيارة شرطة، في وضعية اعتبرتها النقابة “غير لائقة وتمس بكرامة المهنة”.

وجاء في الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منه، أن المحامي ظهر في الفيديو وهو معتقل ومرمي في الجهة الخلفية للسيارة، حيث تم تصويره ونشر المقطع بشكل علني، في خرق صريح لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، والتي تمنع تصوير أو نشر صور الأشخاص خلال مراحل التحقيق أو التوقيف، إضافة إلى خرق الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

ووصفت النقابة هذا السلوك بأنه “إهانة لهيئة منظمة وهي هيئة المحامين بمراكش”، معتبرة ما جرى “إساءة مباشرة للعدالة وخرقًا صريحًا للقانون”، في إشارة إلى الفصل 265 من القانون الجنائي الذي يجرم إهانة المؤسسات أو الهيئات القانونية المنظمة.

وأكدت النقابة أن من أهدافها الأساسية الدفاع عن كرامة المحامي وحقوق الإنسان والحريات العامة، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول الواقعة، مع متابعة كل من ثبت تورطه في تصوير أو نشر الفيديو، أو من أسهم في الإساءة لمهنة المحاماة بأي شكل من الأشكال.

وتنتظر هيئة الدفاع في مراكش موقفًا صارمًا من الجهات القضائية المختصة في هذا الملف، بهدف وقف مثل هذه الممارسات التي تمس صورة العدالة وكرامة المنتسبين إليها.