تصعيد من ريال مدريد احتجاجًا على التحكيم قبل الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد عن سلسلة قرارات مهمة قبل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر يوم غد السبت على أرضية ملعب “لاكارتوخا”.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، قرر النادي الملكي إلغاء جميع الفعاليات المؤسسية المرتبطة بالمباراة، بما في ذلك المؤتمر الصحفي للمدرب كارلو أنشيلوتي وأحد اللاعبين، إضافة إلى الغياب عن مأدبة العشاء الرسمية الخاصة بالنهائي.

كما ألغى الفريق الحصة التدريبية المفتوحة التي كانت مقررة على أرض ملعب المباراة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوتر القائم بسبب تصريحات طاقم تحكيم “الكلاسيكو”، والتي أثارت الجدل بعد أن طالب ريال مدريد باستبدال الطاقم التحكيمي بدعوى عدم جاهزيته لإدارة اللقاء.

وكان الحكم دي بورغوس قد انهار باكيًا خلال مؤتمر صحفي، بسبب موجة الانتقادات، خاصة بعد تقارير بثتها قناة ريال مدريد ضد التحكيم، فيما صرّح غونزاليس فويرتيس، حكم “الفار”، أن الطاقم التحكيمي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي الملكي.