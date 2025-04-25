مدرب آيندهوفن: إصابة صيباري مقلقة وننتظر نتائج الفحوصات

هبة بريس – رياضة

عبّر بيتر بوش، مدرب نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، عن قلقه بعد إصابة الدولي المغربي إسماعيل صيباري خلال مواجهة فريقه أمام تفينتي.

وقال بوش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “كاحل صيباري التوى، وقد رأيته يغادر متكئًا على عكازات، وهذه ليست علامة جيدة على الإطلاق”.

وأضاف: “لاحظت تورمًا في كاحله داخل غرفة الملابس، لكنه ليس بحجم ما رأيت في إصابات سابقة، لذا ننتظر نتائج الفحوصات لتحديد حالته بدقة”.

وكان صيباري قد بدأ المباراة أساسياً قبل أن يُجبر على مغادرة الملعب في الدقيقة 69، ليعوضه زميله ماليك تيلمان.