سيام مكناس.. “الكولزا” و “نوار الشمس” في قلب اتفاقيات مهمة بمعرض الفلاحة
هبة بريس من مكناس
في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى إعادة هيكلة النموذج الزراعي الوطني في أفق سنة 2030، شهد المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب توقيع اتفاقية محورية من طرف الفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية (FOLEA) ، وذلك بشراكة مع ASNAF، بهدف إعطاء دفعة جديدة لسلسلة الزراعات الزيتية، وضمان هيكلتها وفق مقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تضع في صميم أولوياتها تعزيز الأداء الإنتاجي، رفع قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعميق روابطه مع النسيج الفلاحي الوطني.
الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أصناف ASNAF، المتخصصة في إنتاج وتوزيع البذور، تروم تعزيز ولوج الفلاحين إلى أصناف بذور محسنة، ذات أداء عال وتكلفة مناسبة.
وتنص هذه الشراكة على تطوير حقول نموذجية، وإرساء شبكة توزيع فعالة، وتنظيم برامج تدريبية موجهة، بهدف ضمان توفر أصناف ملائمة منذ انطلاقة كل موسم فلاحي، بما يساهم في رفع مردودية الفلاحين وتقليص المخاطر التشغيلية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
الاتفاقية هادي غادي تكون إضافة مهمة للفلاحين المغاربة وهادشي كيشجعهم على تحسين الإنتاج ديالهم.
تحسين الأداء الفلاحي ف المغرب كيبقى واحد من الأهداف الكبرى، والشراكة هادي خطوة كبيرة ف هاد الاتجاه.
التعاون بين الفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية وشركة ASNAF خطوة استراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي.
الشراكة هادي كتبرز دور الفلاحة ف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ف المغرب.
تطوير حقول نموذجية يعني بزاف ديال الفرص الجديدة للفلاحين باش يطوروا مهاراتهم.
هاد الاتفاقية غادي تعزز الروابط بين الفلاحين وقطاع البذور، وبالتالي غادي تنعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
تطوير شبكة توزيع فعالة غادي يسهل على الفلاحين الوصول للبذور ذات الجودة العالية.
فهاد الشراكة مع ASNAF غادي يكون عندنا أصناف بذور محسنة، وهادشي غادي يعاون الفلاحين ف الرفع من الإنتاجية.
الاستثمار ف البذور المحسنة غادي يساعد ف تحسين جودة المحاصيل وتقليص المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
رفع قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع التغيرات المناخية غادي يساعد بزاف ف ضمان استدامة الفلاحة.
البرامج التدريبية الموجهة غادي تعلم الفلاحين تقنيات جديدة وتحسن من كفاءتهم ف الزراعة.