سيام مكناس.. “الكولزا” و “نوار الشمس” في قلب اتفاقيات مهمة بمعرض الفلاحة

هبة بريس من مكناس

في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى إعادة هيكلة النموذج الزراعي الوطني في أفق سنة 2030، شهد المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب توقيع اتفاقية محورية من طرف الفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية (FOLEA) ، وذلك بشراكة مع ASNAF، بهدف إعطاء دفعة جديدة لسلسلة الزراعات الزيتية، وضمان هيكلتها وفق مقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تضع في صميم أولوياتها تعزيز الأداء الإنتاجي، رفع قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعميق روابطه مع النسيج الفلاحي الوطني.

الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أصناف ASNAF، المتخصصة في إنتاج وتوزيع البذور، تروم تعزيز ولوج الفلاحين إلى أصناف بذور محسنة، ذات أداء عال وتكلفة مناسبة.

وتنص هذه الشراكة على تطوير حقول نموذجية، وإرساء شبكة توزيع فعالة، وتنظيم برامج تدريبية موجهة، بهدف ضمان توفر أصناف ملائمة منذ انطلاقة كل موسم فلاحي، بما يساهم في رفع مردودية الفلاحين وتقليص المخاطر التشغيلية.