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البيضاء.. ضبط شاحنة "أفوكا" محملة بالممنوعات بسوق الجملة (فيديو)

البيضاء.. ضبط شاحنة “أفوكا” محملة بالممنوعات بسوق الجملة (فيديو)

25 أبريل، 2025 - 1:52 مساءً
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هبة بريس – البيضاء

في عملية أمنية نوعية، تمكنت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء من ضبط شاحنة مشبوهة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، كانت محملة بصناديق من فاكهة “الأفوكا” المستوردة، وتخفي بداخلها كميات من المواد الممنوعة.

وأثار هذا الاكتشاف حالة من الصدمة والاستياء وسط المهنيين، خاصة وأن السوق يُعد من أكبر مراكز توزيع المنتجات الفلاحية على الصعيد الوطني، ويُفترض أن يخضع لرقابة صارمة.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقاً مستعجلاً لتحديد مصدر الشحنة، وكشف الجهات المتورطة في محاولة تمرير هذه المواد المحظورة تحت غطاء استيراد الفواكه.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن العملية كانت موجهة لتمويه أجهزة الرقابة واستغلال نشاط الاستيراد في إدخال الممنوعات إلى التراب الوطني.

ولا تزال التحقيقات متواصلة، في وقت شددت فيه السلطات على أن مثل هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، مؤكدة عزمها على التصدي بكل حزم لأي محاولة للمساس بأمن وسلامة الأسواق الوطنية.

 

25 أبريل، 2025 - 1:52 مساءً
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