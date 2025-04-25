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من سجن الوداية إلى جواز بلجيكي.. عودة بلعيرج تفجر زلزالًا سياسياً في بروكسيل

من سجن الوداية إلى جواز بلجيكي.. عودة بلعيرج تفجر زلزالًا سياسياً في بروكسيل

25 أبريل، 2025 - 11:14 صباحًا
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هبة بريس – محمد زريوح

عادت قضية عبد القادر بلعيرج، المدان في قضايا إرهابية، لتشغل الرأي العام البلجيكي وتفجّر الجدل تحت قبة البرلمان، بعدما كشفت وزيرة العدل أنيليس فيرلندن أن الرجل، البالغ من العمر 67 عاماً، حصل على جواز سفر بلجيكي جديد من سفارة بلجيكا في الرباط، عقب الإفراج عنه بموجب عفو ملكي من العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر.

بلعيرج، الذي كان في قلب واحدة من أخطر الملفات الأمنية ذات الصبغة الإرهابية، أُفرج عنه نهاية مارس الماضي بعد أن قضى 14 سنة من حكم مؤبد صدر في حقه سنة 2010، بتهمة قيادة شبكة إرهابية تضم مغاربة وبلجيكيين.

وقد وُصف في تلك الفترة بأنه عنصر شديد الخطورة، مما يجعل عودته المحتملة إلى بلجيكا مثار تساؤلات وتخوفات لدى صناع القرار.

ولا تزال ذاكرة البلجيكيين تحتفظ بتفاصيل مظلمة عن بلعيرج، إذ وُجهت إليه في الثمانينات اتهامات بارتكاب ستة اغتيالات سياسية، من بينها تصفية الطبيب جوزيف ويبران، رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية. هذه القضايا، ورغم خطورتها، طُويت قانونياً سنة 2020 بسبب التقادم، دون أن تتم تبرئته رسمياً أو إدانته من جديد.

وفي معرض ردها على أسئلة لجنة العدل بالبرلمان، أوضحت الوزيرة أن السفارة البلجيكية في الرباط منحت جواز السفر لبلعيرج استجابة لطلب رسمي، بعد الإفراج عنه.

كما أكدت أن أجهزة الأمن والاستخبارات تتابع تحركاته باهتمام بالغ، وتدرس سيناريوهات التعامل معه في حال قرر العودة إلى الأراضي البلجيكية.

ورغم أن وزيرة العدل رفضت الخوض في تفاصيل العفو الملكي، معتبرة أنه قرار سيادي مغربي لا يحق للحكومة البلجيكية التدخل فيه، إلا أن ذلك لم يمنع نواباً معارضين من إطلاق تصريحات غاضبة. أحدهم تساءل: “كيف يُمنح رجل أدين بالإرهاب وثُبّت خطره على الأمن القومي، جواز سفر وكأن شيئاً لم يحدث؟”.

يشار إلى أن بلعيرج يحمل الجنسية البلجيكية وله أقارب داخل البلاد، ما يعزز من احتمال تقدمه بطلب العودة. غير أن الحكومة لم تحسم بعد في هذا الملف المعقد، الذي يتداخل فيه الأمني بالسياسي، والحقوقي بالدبلوماسي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات مع الجانب المغربي والتقديرات الأمنية الداخلية.

25 أبريل، 2025 - 11:14 صباحًا
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‫17 تعليقات

  2. بلجيكا خاصها تراجع قرارها وتدرس الوضع بشكل جدي، راه هاد الشخص ممكن يكون خطر على الأمن.

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  4. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيفاش شخص كيكون ف قلب قضايا إرهابية يحصل على جواز سفر؟

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  5. في الأخير، هاد القضية كتفتح نقاش كبير حول كيفية التعامل مع الأشخاص المتورطين ف قضايا إرهابية وتحديد المسؤوليات.

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  6. المغرب فعلاً عندو الحق ف اتخاذ قرار العفو، لكن كان خاص بلجيكا تأخذ مسؤوليتها ف التعامل مع هاد الشخص.

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  7. كيفاش يتم منح جواز سفر لشخص متورط ف قضايا إرهابية، وهادي كانت فرصة لإعادة التساؤل عن كيفاش كيتعاملوا مع هاد النوع من الناس.

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  9. الشعب البلجيكي غادي يكون متخوف من هاد القرار، خصوصًا ف ظل القضايا الحساسة المرتبطة بالتهديدات الأمنية.

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  10. كيفاش يتم طي قضايا خطيرة بحال هادي بسبب التقادم؟ هاد الشي كيخلي الناس يشكوا ف النظام القضائي.

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  12. صافي دابا بلعيرج حصل على جواز سفر بلجيكي من السفارة ف الرباط؟ هادشي غريب بزاف.

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  13. بلعيرج يبقى شخص مشكوك فيه ف قضايا إرهابية، وخاص السلطات البلجيكية تأخذ القرار الصائب ف التعامل معاه.

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  14. بلجيكا خاصها تكون أكثر حذر مع الأشخاص المتورطين ف القضايا الإرهابية، خصوصًا بعدما تم الإفراج عنهم.

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  16. واش فعلاً من حق بلعيرج يستافد من جواز سفر بلجيكي؟ هاد القرار غادي يخلق جدل كبير.

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  17. العفو الملكي شيء من حق المغرب، ولكن بلجيكا خصها تكون واعية بالأخطار المحتملة من وراء هاد القرار.

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