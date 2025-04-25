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أمطار رعدية
الأمطار

طقس الجمعة.. زخات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

25 أبريل، 2025 - 9:05 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تعرف الحالة الجوية تشكل كثل ضبابية، فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، لاسيما في الصباح.

كما يرتقب نزول زخات رعدية من المحتمل أن تكون مصحوبة ببرد محلي، فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، وكذا جنوب المنطقة الشرقية.

كما يتوقع أيضا نزول قطرات مطرية أخرى محلية فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية الوسطى، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير غبار محلي بكل من الجنوب، وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و 21 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بكل من المناطق الشمالية والوسطى للبلاد.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

25 أبريل، 2025 - 9:05 صباحًا
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