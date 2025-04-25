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سيام مكناس.. "لوسيور كريسطال" تجدد التزامها لخدمة الأرض و النباتات الزيتية

سيام مكناس.. “لوسيور كريسطال” تجدد التزامها لخدمة الأرض و النباتات الزيتية

25 أبريل، 2025 - 12:44 مساءً
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هبة بريس من مكناس 

نظّمت FOLEA، بشراكة مع شركة لوسيور كريسطال ، مائدة مستديرة على هامش النسخة السابعة عشر من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس و ذلك تحت عنوان: “خدمة الأرض: نحو تنمية مستدامة لسلاسل زراعية زيتية مرنة” ، وذلك ضمن رواق COMADER بالمعرض.

وقد شارك في هذا اللقاء رفيع المستوى شخصيات هامة تمثل كل FOLEA و INRA و لوسيور كريسطال و Agropol، حيث سلطت المناقشات الضوء على عدة إجراءات من بينها تحسين توفر البذور من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، و إعادة إطلاق إنتاج منظم ومربح، و إنشاء مركز تقني إقليمي للتجارب بدعم من Avrilet Agropol، وتعزيز التدريب الميداني.

و في هذا الصدد، صرح ممثل شركة لوسيور كريسطال, قائلا : “شكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التزامنا في مجال المسؤولية المجتمعية، وقد أردنا من خلال مشاركتنا في الاحتفاء بيوم الأرض أن نبرز كيف تتجسد رؤيتنا –خدمة الأرض– في مبادرات ملموسة على الأرض، لقد قدمنا حصيلة جهودنا في دعم الفلاحين من المنبع، وأبرزنا طبيعة الشراكات التي نعقدها لبناء زراعة أكثر صلابة، وذات أثر إيجابي على المستويين البيئي والاجتماعي”.

وتندرج هذه الدينامية في سياق دورة SIAM التي اختارت شعار : ” الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة ” ، وهي دورة تسلط الضوء على الجهود الجماعية المبذولة للنهوض بسلاسل إنتاج مرنة في وجه التغيرات المناخية. ورغم التحديات المرتبطة بندرة المياه وتقلبات السوق، فإن أسس التحول البنيوي بدأت تتبلور، في إطار مقاربة علمية، تشاركية، ومرتكزة على الاندماج الترابي .

25 أبريل، 2025 - 12:44 مساءً
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‫13 تعليقات

  2. من خلال هاد اللقاء، الفلاحين غادي يستافدو من شراكات كتحسن من أداء سلاسل الإنتاج.

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  6. المستقبل ديال الفلاحة ف المغرب رهين بالابتكار والتعاون بين الفلاحين والشركات الكبرى.

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  7. المقاربة اللي كتستعملها FOLEA في تحفيز الفلاحة مرنة هي الحل لمواجهة التغيرات المناخية.

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  8. الجهود المبذولة لتحسين توفر البذور مهمة باش يكون عندنا إنتاج مستمر وجودة عالية.

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  10. من خلال هاد المبادرات، غادي نقدروا نواجهوا التحديات المناخية وندعمو الفلاحة الوطنية.

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  13. التصريحات ديال لوسيور كريسطال كيبيّن كيفاش المسؤولية المجتمعية كتكون جزء من استراتيجيتهم.

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