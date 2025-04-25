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فاطمة تحيحيت
فاطمة تحيحيت

فاطمة تحيحيت تفتح قلبها وتكشف عن معاناتها مع العنف في فترة زواجها السابق

25 أبريل، 2025 - 9:20 مساءً
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خلال استضافتها في برنامج “الفاميلا” مع الإعلامي مراد العشابي، تحدثت الفنانة الأمازيغية فاطمة تحيحيت عن جوانب مؤلمة من حياتها الشخصية. من أبرز ما كشفته هو تعرضها للعنف من زوجها السابق، حيث روت بتأثر كبير ما عاشت من ألم ومعاناة في تلك الفترة.

وأكدت تحيحيت أن العنف الجسدي والنفسي الذي مرّت به ترك أثراً عميقاً في حالتها النفسية، مما تسبب في العديد من العقد التي لا تزال تؤثر عليها حتى اليوم.

وتحدثت الفنانة أيضًا عن شرطها الصارم الذي وضعته على زوج ابنتها قبل زواجهما، حيث طلبت منه أن يعاملها بكل احترام ورعاية، وأكدت له بشدة أن يعاملها برفق وأن يتجنب أي شكل من أشكال العنف.

25 أبريل، 2025 - 9:20 مساءً
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