الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة من قمة المرأة في يونيو المقبل

هبة بريس – الدار البيضاء

تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان النسخة الثالثة من “قمة المرأة” التي تنظمها مؤسسة StartupGrow عبر مجتمعها Growth Women، وذلك يومي 18 و19 يونيو 2025 بفندق “حياة ريجنسي”.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: “عالم جديد، رهانات جديدة لأفريقيا: النساء محركات للابتكار والإنصاف والاستدامة”، في سياق يعكس الدينامية المتزايدة للدور النسائي في رسم مستقبل القارة الأفريقية.

رهانات كبرى ودور محوري للمرأة الأفريقية

ستجمع قمة #GWS25 نخبة من القيادات النسائية المؤثرة، ورائدات الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار، لمناقشة التحولات الكبرى التي تمر بها أفريقيا، لا سيما في مجالات الرقمنة، البيئة، الصحة، والتشغيل. كما ستركز القمة على إبراز مساهمة المرأة في بناء مستقبل مستدام وأكثر عدلاً للقارة.

وتهدف القمة إلى أن تكون منصة للتغيير وحاضنة للحلول المبتكرة، عبر برنامج غني يمتد على مدى يومين، ويتضمن حلقات نقاش، كلمات رئيسية، ورشات عمل، هاكاثون مخصص للشباب، وجلسات تواصل فعالة.

محاور النقاش الأساسية

من بين المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال القمة:

استخدام التكنولوجيات الحديثة (كالذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، التكنولوجيا المالية) لتحقيق نمو شامل.

تعزيز حضور النساء في الصناعات الخضراء والزراعة المستدامة.

إزالة العوائق أمام تمويل المشاريع النسائية.

ضمان الوصول العادل إلى التعليم والرعاية الصحية.

تشجيع القيادة النسائية التحويلية.

كما سيتم تسليط الضوء على تجارب تعاونيات ورائدات أعمال شابات استفدن من دعم برامج Growth Women.

لجنة علمية مرموقة

وتعززت هذه النسخة بلجنة علمية تضم شخصيات بارزة من عالم الدبلوماسية والبحث والاقتصاد وحقوق الإنسان، من بينها:

حنان آيت عيسى، رئيسة مؤسسة StartupGrow

السفيرة السنغالية بالمغرب، سينابو ديال

قيس بن يحيى، مكلف بمهمة في الديوان الملكي

نادية أمل برنوصي، رئيسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

جمال بلحرش، الرئيس التنفيذي لـ DEO

فاتحة الصنهاجي، نائبة رئيس ريادة الأعمال الشاملة في BDC

منى الصباحي، نائبة رئيسة Growth Women

دعوة إلى العمل المشترك

وفي هذا الصدد، صرحت حنان آيت عيسى: “قمة المرأة بالدار البيضاء ليست مجرد فعالية؛ إنها حركة تسعى إلى إطلاق العنان لإمكانات المرأة الأفريقية في دعم التنمية المستدامة للقارة.”، داعية القادة والفاعلين من داخل وخارج أفريقيا للمشاركة وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.

توقعات ومخرجات القمة

من المنتظر أن تستقطب القمة مئات المشاركين من مختلف القطاعات، كما ستسفر عن خارطة طريق وتوصيات عملية، إلى جانب إصدار كتاب أبيض رقمي يوثق أفضل الممارسات.