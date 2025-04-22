موسم الحج.. الغرامة المالية والسجن لمتجاوزي مدة تأشيرة الدخول للسعودية

هبة بريس – وكالات

كشفت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة مالية كبيرة وسجن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأعلنت الوزارة التي تستعد لموسم الحج، عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار) بحق الوافد المتأخر بالمغادرة.

وقالت الوزارة إن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له، يواجه أيضاً السجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية وفق (واس).