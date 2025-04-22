موسم الحج.. الغرامة المالية والسجن لمتجاوزي مدة تأشيرة الدخول للسعودية
هبة بريس – وكالات
كشفت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة مالية كبيرة وسجن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وأعلنت الوزارة التي تستعد لموسم الحج، عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار) بحق الوافد المتأخر بالمغادرة.
وقالت الوزارة إن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له، يواجه أيضاً السجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية وفق (واس).تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
25 تعليقات
السعودية باغية تنظم الأمور خصوصاً مع اقتراب موسم الحج.
احترام قوانين البلاد واجب، كيف ما كنطالبو الناس يحترمو قوانين بلادنا.
الترحيل والعقوبات ضرورية باش الأمور تكون منظمة.
خاص حتى الناس اللي كيعطيو وعود كاذبة على الخدمة فالسعودية يتحاسبو.
القانون واضح وخص كلشي يحترمو فبلاد الناس.
اللي ما التزمش يتحمل العواقب، هادي بلاد ما كتلعبش فالقانون.
بلاد الناس ماشي لعب، خاص كلشي يمشي حسب النظام.
اللي كيمشي للحج خاصو يكون قد المسؤولية الروحية والقانونية.
اللي كيمشي للحج ولا العمرة خاصو يكون مسؤول ويلتزم بالمدة.
هادشي كيعني ما كاين لا تهاون لا تساهل مع المخالفين.
صافي سالات التأشيرة، خاص ترجع، ما فيهاش نقاش.
اللي ناوي يدير العمرة ولا الحج خاصو يكون عارف حقوقو وواجباتو.
نتمنى حتى المغاربة اللي غاديين يكونو ملتزمين وما يدخلوش فراسهم المشاكل
شي ناس كيبغيو يستغلو التأشيرات ولكن هادشي مابقاش يمشي.
كاين اللي كيمشي للعمرة وكيبقى يخدم فالخفا، وهادشي كيضرب فمصداقية التأشيرات.
الناس اللي كيتأخرو كيديرو حتى مشاكل أمنية واقتصادية.
ستة شهور ديال الحبس ماشي سهلة، خاص الواحد يفكر مزيان.
الغرامة كبيرة ولكن كتخلي الناس يتحملو مسؤوليتهم.
شي ناس كيدخلو بتأشيرة عمرة وكيسكنو لسنين، هادشي خاصو يوقف.
بزاف ديال الناس كيديرو التأشيرة وسيلة للهجرة السرية، وهدا خطر.
القانون السعودي صارم، وكلشي عارف هادشي من الأول.
كل عام السعودية كتخدم بزاف باش تنظم الحج وخص الناس تعاونها ماشي تعرقل.
ماشي معقول تدخل عند الناس بتأشيرة دينية وتبقى عايش خفية.
الغرامة كبيرة ولكنها رادعة للي ما باغيش يحترم الوقت.