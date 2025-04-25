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عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا

عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا

25 أبريل، 2025 - 10:21 مساءً
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وصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الجمعة إلى روما، لتمثيل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة البابا فرانسوا.

وكان في استقبال السيد أخنوش لدى وصوله إلى مطار شيامبينو العسكري، السيدة رجاء ناجي المكاوي، سفيرة صاحب الجلالة لدى الفاتيكان، والسيد يوسف بالا، سفير صاحب الجلالة في روما، وممثل رفيع المستوى عن الفاتيكان.

وسيحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم جنازة البابا فرانسوا التي ستقام صباح يوم غد السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

(ومع)

25 أبريل، 2025 - 10:21 مساءً
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