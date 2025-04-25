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الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون
الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون

بعد إعطاء الملك انطلاقة مشروع البراق نحو مراكش.. ماكرون يغرد بالعربية

25 أبريل، 2025 - 6:45 مساءً
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في تفاعل لافت مع انطلاق أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه وتقديره لهذا المشروع الاستراتيجي، منوهاً بالتعاون المتين بين المغرب وفرنسا.

ونشر ماكرون تدوينة باللغة العربية على حسابه الرسمي بمنصة “X”، قال فيها: “يُحرز التعاون الفرنسي المغربي تقدماً سريع الوتيرة!”، مشيراً إلى أن انطلاقة المشروع التي أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس جاءت تتويجاً للشراكات التي رافقت زيارته الرسمية إلى المغرب في أكتوبر الماضي.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “استهل جلالة الملك محمد السادس أعمال خط القطار فائق السرعة الجديد بين القنيطرة ومراكش، الذي أثمر بالفعل عن الشراكات التي أقامتها منشآتنا خلال زيارة الدولة التي أجريتُها إلى المغرب في أكتوبر المنصرم”، قبل أن يختم تغريدته بالقول: “تحيا الصداقة بين المغرب وفرنسا!”

وتأتي هذه التغريدة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل المستدام، حيث تُعد فرنسا شريكاً تقنياً رئيسياً في تطوير شبكة القطارات فائقة السرعة بالمغرب.

25 أبريل، 2025 - 6:45 مساءً
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