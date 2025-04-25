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الأزمي: "حماس لن تحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية"

الأزمي: “حماس لن تحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية”

25 أبريل، 2025 - 1:35 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، أن التحضيرات لاستقبال ضيوف وأعضاء المؤتمر جاهزة, منوعا بروح الحماس والتعبئة الكبيرة لإنجاح هذا الموعد السياسي والتنظيمي الهام.

وفي تصريح لموقع لحزب “البيجيدي”، كشف الأزمي أنه تم تأكيد حضور ضيوف من السينغال وتركيا، فيما تعذر على وفود فلسطين، الأردن، وليبيا المشاركة في هذا الاستحقاق في اشارة الى “وفد حركة حماس”.

وأضاف الأزمي أن وفوداً من تونس وموريتانيا وصلت إلى المغرب للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ستنطلق صباح السبت 26 أبريل بمدينة بوزنيقة, كما سجل وصول الفنان السوري محمد أبو راتب إلى الرباط مساء أمس الخميس,

25 أبريل، 2025 - 1:35 مساءً
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