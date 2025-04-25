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عاجل.. جريمة قتل بثلاثاء لولاد ضواحي ابن أحمد

عاجل.. جريمة قتل بثلاثاء لولاد ضواحي ابن أحمد

25 أبريل، 2025 - 9:37 مساءً
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هبة بريس_ سطات

تجري حاليا عمليات البحث والتحقيق حول العثور على جثة سيدة بإحدى الحقول بثلاثاء لولاد قيادة فيني الخزازرة دائرة ابن أحمد تحمل ضربات قوية بواسطة آلة حادة، فيما تم القاء القبض على المشتبه فيه.

مصادرنا قالت إن عناصر الدرك الملكي تسابق الزمن في هذه الأثناء من أجل فك طلاميس هذه الواقعة التي حيرت المحققين في ظل موجة الاستياء والتذمر التي لم تنته بعد جريمة قتل ابن أحمد الأخيرة.

ذات المصادر أكدت أن الضحية سبق لها وأن ظهرت في فيديوهات سابقة على واقعة دهس أغنام أحد الفلاحين في وقت سابق بدوار خمالشة بثلاثاء لولاد، وكان ذلك قد شكل موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي التي استمعت لها في محضر رسمي في وقت سابق بمعية صاحب الأغنام
تفاصيل أخرى انتظروها على هبة بريس…

25 أبريل، 2025 - 9:37 مساءً
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