طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 395 مشروعا لسنة 2025

صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة بطنجة، على برنامج عمل سنة 2025 والذي يتضمن برمجة 395 مشروعا تنمويا.

وحسب برنامج العمل، الذي قدم خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، بحضور عمال عمالتي وأقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة، تم تخصيص غلاف مالي قدره 390 مليون درهم لتمويل تنفيذ هذه المشاريع، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 293 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع على 77 مشروعا بعمالة طنجة-أصيلة (78,89 مليون درهم)، و68 مشروعا بإقليم الحسيمة (58,48 مليون درهم)، و59 مشروعا بإقليم وزان (33,72 مليون درهم)، و51 مشروعا بإقليم شفشاون (88,04 مليون درهم)، و48 مشروعا بإقليم العرائش (40,15 مليون درهم)، و43 مشروعا بإقليم تطوان (30,59 مليون درهم)، و26 مشروعا بعمالة المضيق-الفنيدق (45,7 مليون درهم) و23 مشروعا بإقليم الفحص-أنجرة (14,93 مليون درهم).

ومن بين هذه المشاريع المندرجة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوجد 46 مشروعا ضمن البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بميزانية تصل إلى 101,61 مليون درهم، ويستفيد منها أزيد من 88 ألف و40 مستفيدا، وتشمل قطاعات من بينها الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يندرج 174 مشروعا في إطار البرنامج الثاني للمبادرة المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بغلاف مالي إجمالي قدره 87,52 مليون درهم، ويستفيد منه حوالي 24 ألفا و 331 شخصا.

كما تمت برمجة 33 مشروعا ضمن البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باستثمار إجمالي يصل إلى 88,94 مليون درهم، و142 مشروعا في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بمبلغ يناهز 112,33 مليون درهم، ويستفيد منه 185 ألفا 921 شخصا.

في كلمة بهذه المناسبة، أبرز السيد التازي أهمية هذا اللقاء الذي يشكل محطة هامة لتقييم منجزات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثالثة (2019-2024) والمصادقة على المشاريع المبرمجة لسنة 2025 على مستوى أقاليم وعمالات الجهة.

في هذا الصدد، أكد السيد التازي على أهمية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عدة مستويات، لاسيما في مجال الاستثمار في الأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، داعيا المنظومة المكلفة بتنفيذ برامج المبادرة، وكذا أعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، إلى مضاعفة جهودهم من أجل تنفيذ جميع المشاريع المبرمجة لسنة 2025.

من جانبها، أشارت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، خديجة بن عياد، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض النتائج الإيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2019-2024، والتي تميزت بإنجاز ما مجموعه 5376 مشروعا ونشاطا، بغلاف مالي إجمالي قدره 2.3 مليار درهم، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 87 في المائة.

وأضافت خديجة بن عياد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع خصص أيضا لمصادقة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على مخطط عمل سنة 2025، والذي يتضمن ما مجموعه 395 مشروعا مبرمجا على مستوى جميع عمالات وأقاليم الجهة.

وتميز هذا الاجتماع أيضا ببث شريط فيديو يتضمن شهادات للمستفيدين من العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم تنفيذها في مختلف أقاليم وعمالات الجهة.

(ومع)