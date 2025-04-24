المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للفوتسال “سيدات”
هبة بريس – رياضة
حجز المنتخب المغربي للفوتسال سيدات بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه العريض على منتخب الكاميرون بنتيجة 7-1، مساء اليوم الخميس.
وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من: آمال العوفي، ملاك الكيلاني، شيرين قنديل، مريم هجري، ضحى المدني، سهام التدلاوي، ومريم بن لزعر.
وقد واصل المنتخب النسوي تألقه في البطولة، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على ناميبيا (8-1) في الجولة الافتتاحية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
فخر كبير نشوفو بنات بلادنا كيتألقو فبطولة قارية
المنتخب النسوي كيعطي درس فالعزيمة والروح القتالية
هاد الفريق كيورينا أن الرياضة ماشي غير ديال الرجال
خاصنا نتابعوهم وندعموهم بحال المنتخب ديال الرجال
الأداء الهجومي كان خطير والدفاع كان مركز مزيان
الفوز على الكاميرون بهاد الطريقة راه ماشي ساهل
خاص الجامعة تدير مجهود باش تزيد تطور الفوتسال النسوي
الفريق متماسك ومتناغم، هادشي باين فطريقة اللعب
سبعة لواحد على الكاميرون راه نتيجة كبيرة وتستاهل التصفيق
الأهداف جاو بجمالية وتقنيات عالية
البنات فرحونا بهاد الرباعية وباقي الخير لقدّام
الله يعطيهم الصحة، اللعب كان منظم وراقي بزاف
البنات دارو خدمة زوينة ورفعو الراية المغربية بكل فخر
فرحتونا ورفعتو الراية، الله يكمل بالخير فالنصف النهائي
خاص الدعم يكون أكثر لهاد اللاعبات باش يوصلو للعالمية
المغرب عندو طاقات نسوية تستاهل الإشادة والمتابعة
الله يوفقهم فالنصف النهائي ويوصلو للنهائي إن شاء الله