المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للفوتسال “سيدات”

هبة بريس – رياضة

حجز المنتخب المغربي للفوتسال سيدات بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه العريض على منتخب الكاميرون بنتيجة 7-1، مساء اليوم الخميس.

وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من: آمال العوفي، ملاك الكيلاني، شيرين قنديل، مريم هجري، ضحى المدني، سهام التدلاوي، ومريم بن لزعر.

وقد واصل المنتخب النسوي تألقه في البطولة، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على ناميبيا (8-1) في الجولة الافتتاحية.