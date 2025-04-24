close button
المنتخب المغربي النسوي للفوتسال
المنتخب المغربي النسوي للفوتسال

المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للفوتسال “سيدات”

24 أبريل، 2025 - 10:00 مساءً
18

هبة بريس – رياضة

حجز المنتخب المغربي للفوتسال سيدات بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه العريض على منتخب الكاميرون بنتيجة 7-1، مساء اليوم الخميس.

وسجلت أهداف المنتخب الوطني كل من: آمال العوفي، ملاك الكيلاني، شيرين قنديل، مريم هجري، ضحى المدني، سهام التدلاوي، ومريم بن لزعر.

وقد واصل المنتخب النسوي تألقه في البطولة، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على ناميبيا (8-1) في الجولة الافتتاحية.

24 أبريل، 2025 - 10:00 مساءً
18

مقالات ذات صلة

المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي بوجدة.. نحو ميثاق يؤطر العلاقة بين الجماهير والرياضة

المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي بوجدة.. نحو ميثاق يؤطر العلاقة…

2025-04-24 / 22:08
وجدة تستعد لاحتضان المهرجان الوطني للاعبي الشطرنج الشباب

وجدة تستعد لاحتضان المهرجان الوطني للاعبي الشطرنج الشباب

2025-04-24 / 19:49
تخريب مرافق مركب محمد الخامس

سلوك مرفوض.. تخريب كراسي ومراحيض مركب محمد الخامس بعد…

2025-04-24 / 18:59
ردة فعل حكيم زياش بعد تبديله

حكيم زياش ينفعل بعد تغييره في كأس قطر (فيديو)

2025-04-23 / 20:48
الناظور

هفوة تحكيمية تهز الناظور… ركلة جزاء تُمنح وتُسحب في…

2025-04-22 / 23:34
جولة Sun Trip من ليون نحو العيون بدراجات شمسية

انطلاق جولة Sun Trip من ليون نحو العيون بدراجات…

2025-04-22 / 23:32
أكادير.. أمزازي يدعو لتوقيع "ميثاق رياضي" لتعزيز القيم المغربية الأصيلة في الملاعب

أكادير.. أمزازي يدعو لتوقيع “ميثاق رياضي” لتعزيز القيم المغربية…

2025-04-22 / 17:29
منتخب كرة السلة يحصد الفشل ومطالب برحيل المكتب الجامعي

أزمة غير مسبوقة تهدد كرة السلة المغربية والجامعة تُعلن…

2025-04-21 / 21:01
لبؤات الأطلس فوتسال

لبؤات الأطلس في تحدي جديد خلال منافسات كأس أفريقية…

2025-04-21 / 20:22
الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير

الناظور تحتفي ببطلها.. صهيب أفقير يعود متوجًا من طرابلس(صور)

2025-04-21 / 19:57

‫18 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى