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الموت يفجع الفنانة لبنى شكلاط بوفاة والدها.. والجمهور يواسيها (صورة)

الموت يفجع الفنانة لبنى شكلاط بوفاة والدها.. والجمهور يواسيها (صورة)

25 أبريل، 2025 - 11:36 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

فُجعت الممثلة المغربية لبنى شكلاط، اليوم الجمعة، بوفاة والدها، حيث قامت بمشاركة هذا الخبر المؤلم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وأعلنت لبنى عن رحيل والدها من خلال تدوينة مؤثرة على “الستوري”، حيث كتبت: “انتقل إلى رحمة الله والدي الحبيب، رحمك الله رحمة واسعة يا أبي.”، لتعبّر بذلك عن ألمها وحزنها العميق في هذا اللحظات الصعبة، وكانت قد فقدت والدتها في وقت سابق، وهو ما جعلها تمر بتجربة قاسية أخرى من الحزن والفقد.

وسرعان ما انهالت عليها رسائل التعازي والمواساة من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين عبروا عن تضامنهم معها في مصابها الجلل.

العديد من المتابعين، سواء من داخل الوسط الفني أو من محبي لبنى، توافدوا بالتعليقات الداعمة والمتعاطفة، متمنين للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلتها الصبر والسلوان في هذه الفترة العصيبة.

الموت يفجع الفنانة لبنى شكلاط بوفاة والدها.. والجمهور يواسيها (صورة)

25 أبريل، 2025 - 11:36 صباحًا
10

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