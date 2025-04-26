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المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا

26 أبريل، 2025 - 12:07 صباحًا
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بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يقوم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 أبريل الجاري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذه الزيارة، عقد الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اجتماعا مع نظيره المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، حيث تباحثا حول مجموعة من المواضيع تهم التعاون العسكري المشترك.

كما عبر المسؤولان العسكريان، يضيف المصدر ذاته، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، مضيفا أنه تمت، في هذا الإطار، مناقشة مشروع اتفاق يهم مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، يروم تعزيز وتطوير آفاق هذه الشراكة والذي سيتم توقيعه بين البلدين في القريب العاجل.

وأبرز البلاغ أنه خلال هذه الزيارة، وبحضور السيدة نزهة العلوي المحمدي سفيرة صاحب الجلالة بأديس أبابا، عقد لقاء بين الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، مع وزيرة الدولة للدفاع السيدة مارتا لويجي، تباحثا خلاله سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وخلص إلى أن هذه الزيارة كانت أيضا فرصة لتفقد مجموعة من المنشآت والمعاهد العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، من بينها إدارة أمن الشبكات المعلوماتية ومعهد الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيشوفتو الجوية، وكذا مصنع الذخيرة.

(ومع)

26 أبريل، 2025 - 12:07 صباحًا
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