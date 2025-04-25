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دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري بالكويت(صور)

دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري بالكويت(صور)

25 أبريل، 2025 - 8:38 مساءً
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أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجددًا على جمهورها من بوابة الخليج، حيث أحيت حفلاً زفافياً مميزًا في دولة الكويت، مساء الخميس، في خطوة تعكس عودتها القوية إلى الساحة الفنية الخليجية بعد فترة غياب.

وشاركت شقيقتها ومديرة أعمالها، ابتسام بطمة، مقاطع من أجواء الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها تألق دنيا في أداء باقة من أشهر الأغاني الخليجية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الحاضر.

وقد عبر محبو الفنانة عن فرحتهم بعودتها، مؤكدين أن دنيا تجاوزت محنتها وعادت لتسطع من جديد، معربين عن دعمهم الكامل وثقتهم في قدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات.

من جهتها، عبرت ابتسام بطمة عن امتنانها الكبير لهذا التفاعل والدعم، وكتبت عبر حسابها على “إنستغرام”: “شكراً من القلب لكل من يدعمنا ويصلي من أجلنا.. بوعدكم أن القادم سيكون أجمل.”

دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري بالكويت(صور)

دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري بالكويت(صور)

25 أبريل، 2025 - 8:38 مساءً
0

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