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الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

بشرى لساكنة العاصمة العلمية.. قطار البراق سيصل إلى مدينة فاس

25 أبريل، 2025 - 10:35 صباحًا
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هبة بريس

في خطوة تاريخية لتعزيز البنية التحتية للنقل السككي بالمغرب، أشرف الملك محمد السادس، امس الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة “البراق” الرابط بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تقارب 430 كيلومتراً.

ويمثل هذا المشروع الحيوي امتداداً لرؤية ملكية طموحة ترمي إلى تطوير منظومة نقل مستدامة وشاملة، وتعزيز وسائل التنقل الجماعي منخفضة الكربون، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة.

ومن بين أبرز المستجدات التي حملها هذا المشروع، بشرى طال انتظارها لساكنة العاصمة العلمية، إذ يُرتقب أن تصل خدمة القطارات فائقة السرعة إلى مدينة فاس. وسيتم ربط المدينة بمراكش عبر مسار هجين، حيث تسير القطارات على الخطوط العادية من فاس إلى شمال القنيطرة، ثم تواصل الرحلة على الخط الجديد فائق السرعة إلى غاية مراكش، في مدة زمنية تقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة فقط.

ويُنجز مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش بغلاف مالي يناهز 53 مليار درهم (باستثناء المعدات المتحركة)، ويُدرج ضمن برنامج ضخم باستثمار إجمالي يصل إلى 96 مليار درهم.

ويشمل هذا البرنامج أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً بتكلفة 29 مليار درهم، لتجديد أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية، ودعم مشاريع التنمية المستقبلية، إلى جانب استثمارات بقيمة 14 مليار درهم للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء.

كما يتضمن البرنامج تطوير شبكات النقل الحضري في مدن الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، مما يعزز تكامل أنماط النقل ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

25 أبريل، 2025 - 10:35 صباحًا
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‫19 تعليقات

  4. القطار البراق غادي يساهم ف تسريع التنقل بين المدن الكبرى وهادشي غادي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

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  5. مع وصول البراق لفاس، غادي نحسوا بتغيير كبير ف مستوى النقل والوقت اللي كيتطلبو الرحلات.

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  6. كل خطوة من خطوات صاحب الجلالة ف تطوير البنية التحتية كتزيد من قوة المغرب عالمياً.

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  7. ملاحظة مهمة هي أن البراق غادي يعزز الربط بين الشرق والغرب ديال المغرب ويزيد من تسهيل التنقل بينهما.

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  9. القطار البراق خطوة كبيرة نحو تطوير بنية النقل ف المغرب وتحقيق التنمية المستدامة.

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  10. البراق ماشي غير قطار، بل هو مشروع متكامل يعكس قدرة المغرب على تحقيق طموحاته الكبرى.

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  11. صاحب الجلالة نصره الله كان دايمًا السباق لمشاريع كيستافد منها الشعب المغربي كامل.

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  13. أخيرًا وصلنا للخبر اللي كان الجميع كيتسنى، القطار البراق غادي يوصل لفاس وهادشي بفضل صاحب الجلالة نصره الله.

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  14. شكراً لصاحب الجلالة نصره الله اللي أعطى الانطلاقة لهذا المشروع الكبير اللي غادي يسهل حياة المواطنين.

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  15. البراق كيشكل نقلة نوعية ف تاريخ النقل بالمغرب وهادشي بفضل الرؤية الملكية السديدة.

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  17. صاحب الجلالة نصره الله كان دايمًا كيدعم المشاريع اللي كتكون لفائدة المواطن المغربي بشكل مباشر.

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  18. هذا المشروع كيظهر العناية الكبيرة ديال جلالة الملك بالتنمية الشاملة في جميع المناطق المغربية.

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