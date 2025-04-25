انطلاق عملية إحصاء الخدمة العسكرية من 25 أبريل إلى 23 يونيو المقبل

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح شتنبر 2025، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و 25 سنة في فاتح شتنبر 2025، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية انطلقت اليوم الجمعة 25 أبريل الجاري وستنتهي يوم 23 يونيو 2025.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه تمهيدا لذلك، عقدت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة العسكرية، اجتماعا يوم 17 أبريل الجاري، بمقر وزارة الداخلية خصص لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، فإن وزير الداخلية يدعو الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، يوم الجمعة 25 أبريل الجاري.

كما يخبر وزير الداخلية الشباب، ذكورا وإناثا، المستوفين لشرط السن المذكور، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أنه يمكنهم ملء الاستمارة عبر نفس الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma، وذلك طيلة الفترة المحددة لعملية الإحصاء، أي من اليوم الجمعة إلى غاية يوم 23 يونيو 2025. ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma