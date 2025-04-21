قتيلة و8 جرحى مغاربة في انقلاب سيارة فاركونيط بإيطاليا
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
توفيت امرأة مغربية سبعينية على الفور، في حين أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة حادثة سير مميتة إثر انقلاب سيارة فاركونيط كانوا على متنها في الطريق السيار بالنقطة الكيلومترية الرابطة بين مدينة كاتانيا ومسينا ، على مستوى ناحية صقلية جنوب إيطاليا.
وحسب مصادر هبة بريس من مكان الحادث فإن الضحايا، كانوا متّجهين إلى مدينة كلابريا، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق السيار، وانقلبت مرات عدّة لأسباب مجهولة، لازالت تحقق بشأنها السلطات الإيطالية.
وفور إخطارهم، انتقل إلى مكان الحادثة عناصر من الدرك الإيطالي للإشراف على تسهيل عملية السير وفتح الطريق أمام مستعمليها، إلى جانب الوقوف على نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى المحلي ونقل المصابين المغاربة، بتعليمات المدعي العام للجمهورية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
كنتمنى من الجالية تاخد الحذر خصوصا فالطرق السيارة
نتمنو الشفاء العاجل للمصابين كاملين
خص الناس يديرو مزيد من الحيطة فالطريق
الله يرحمها ويشافي المصابين يا ربي
مؤلم بزاف خصوصا ملي كيكونو الضحايا مغاربة
حوادث السير ولات كثيرة فالغربة الله يحفظ
اللهم اجعلها من أهل الجنة وارزق ذويها الصبر
خاص يكون مراقبة تقنية مشددة على الطوموبيلات
هاد الفاركونيط خطيرين فالسفرات الطويلة
الطرقات فصقلية معروفة بالصعوبة ديالها
الإيطاليين كيعتاملو بسرعة فهاذ الحالات
الخبر كيألم القلب الله يصبر العائلات
الله يكون فالعون ديال العائلة ديال السيدة
المدعي العام دار خدمتو بسرعة مزيان