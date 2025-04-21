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قتيلة و8 جرحى مغاربة في انقلاب سيارة فاركونيط بإيطاليا

قتيلة و8 جرحى مغاربة في انقلاب سيارة فاركونيط بإيطاليا

21 أبريل، 2025 - 12:33 مساءً
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

توفيت امرأة مغربية سبعينية على الفور، في حين أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة حادثة سير مميتة إثر انقلاب سيارة فاركونيط كانوا على متنها في الطريق السيار بالنقطة الكيلومترية الرابطة بين مدينة كاتانيا ومسينا ، على مستوى ناحية صقلية جنوب إيطاليا.

وحسب مصادر هبة بريس من مكان الحادث فإن الضحايا، كانوا متّجهين إلى مدينة كلابريا، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق السيار، وانقلبت مرات عدّة لأسباب مجهولة، لازالت تحقق بشأنها السلطات الإيطالية.

وفور إخطارهم، انتقل إلى مكان الحادثة عناصر من الدرك الإيطالي للإشراف على تسهيل عملية السير وفتح الطريق أمام مستعمليها، إلى جانب الوقوف على نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى المحلي ونقل المصابين المغاربة، بتعليمات المدعي العام للجمهورية.

21 أبريل، 2025 - 12:33 مساءً
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