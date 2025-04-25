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حقيبة "قشور الرمان" تستنفر الأجهزة الأمنية بأولاد التايمة

حقيبة “قشور الرمان” تستنفر الأجهزة الأمنية بأولاد التايمة

25 أبريل، 2025 - 11:01 مساءً
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هبة بريس – عيد اللطيف بركة

شهد محيط المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة أولاد التايمة، صباح اليوم الجمعة 25 أبريل الجاري ، حالة استنفار أمني غير مسبوق، إثر العثور على حقيبة مشبوهة تم وضعها من طرف سيدة مجهولة بالقرب من المركز.

وأفادت مصادر محلية أن الحقيبة، التي بدت جديدة من حيث مظهرها الخارجي، أثارت شكوك العناصر الأمنية، خاصة بالنظر إلى موقعها الحساس بالقرب من مقر أمني، ما استدعى تدخلًا فوريًا وتعاملًا جادًا مع الواقعة.

وبعد تطويق المكان واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، خاصة مع فرضية احتوائها على مواد خطيرة أو متفجرة، تقدمت عناصر أمنية بشجاعة لفتح الحقيبة، لتكون المفاجأة باحتوائها فقط على “قشور الرمان”، دون أي مواد مشبوهة.

هذا الحادث الغامض فتح باب التساؤلات حول دوافع وضع الحقيبة بهذا الشكل، حيث لم تُستبعد فرضية أن تكون السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، فيما لا تستبعد مصادر أخرى أن يكون للأمر خلفيات أخرى يتم التحقيق بشأنها.

ولا تزال المصالح الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية صاحبة الحقيبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

25 أبريل، 2025 - 11:01 مساءً
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