ترامب: “نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران”
هبة بريس – وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن ينجر إلى حرب مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انفتاحه على لقاء مرشد إيران علي خامنئي أو الرئيس مسعود بزشكيان.
وفي مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية قال ترامب إن نتنياهو قد يقود إسرائيل نحو مواجهة عسكرية مع إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وأكد ترامب أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستُجر إلى هذا الصراع من دون إرادتها، لكنه شدد على أنه في حال تعثرت المساعي الدبلوماسية، فإنه على استعداد لاتخاذ الخطوة بنفسه وقيادة المواجهة، قائلا: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق — فسأنضم بكل سرور. سأقوده”.
وأضاف: “آمل أن نتمكن من الوصول إلى حل من دون اللجوء إلى العمل العسكري، لكن قد نضطر لذلك إذا استمرت إيران في سعيها النووي”.
ونفى ترامب التقارير التي تحدثت عن قيامه بمنع إسرائيل من تنفيذ ضربة عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية خلال فترة رئاسته، قائلا: “هذا غير صحيح. لم أوقفهم، لكنني لم أُسهل عليهم الأمر أيضا. كنت أفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من القصف، وقلت إنني لا أمانع، لكنني كنت سأترك القرار النهائي لهم”.
وعند سؤاله عمّا إذا كان نتنياهو قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب، أجاب ترامب: “بالمناسبة، قد يدخل في حرب. لكننا لن نجر إليها رغما عنا”. وأضاف: “لكن، إذا لم نبرم اتفاقا مع إيران، فقد أشارك طوعا. بل قد أقود الصفوف”.
وأشار إلى انفتاحه على الحوار المباشر مع إيران، بما في ذلك لقاء محتمل مع المرشد. ولدى سؤاله عمّا إذا كان مستعدا للاجتماع بخامنئي، أجاب بكلمة واحدة: “بكل تأكيد”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
إيران ماشي لعبة فإيدهم و الرد ديالها عمرهم غادي ينساه.
هاد التصريحات كتحاول تلمع صورة ترامب ولكن كولشي عارف النية الخايبة.
كلشي عارف بلي أمريكا كتخدم مصالحها، و الباقي مجرد بيادق.
التصعيد مع إيران غير غادي يزيد فالتوتر و يخلي الأمور تخرج على السيطرة.
نتنياهو و ترامب بجوجهم خطر على السلام العالمي.
بحال هاد الهضرة هي اللي كتشعل الحروب و كتكوي الشعوب.
ترامب معروف كيسخن بلا ما يتحمل مسؤولية، كيدير البوز و يمشي فحالو.
نتمنى الناس تفيق و تعرف بلي السياسيين بحال هادو غير كيخربو و ما كيعمروش.
نتنياهو داير فيها ضحية و هو سبب الفتنة فالمنطقة من زمان.
ما بقاوش كيشوفو فالشعوب غير كيشوفو فالسلاح و الصفقات.
واش بصح كاين زعيم كيقول غادي نشارك فالحرب بكل فرح؟ هادي راه قمة الجنون.
خاص العالم يكون ضد هاد العقلية الحربية اللي كتشجع على الفوضى.