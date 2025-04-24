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سجن عكاشة
سجن عكاشة

إيداع محمد بودريقة سجن “عكاشة” بعد تسليمه للسلطات المغربية

24 أبريل، 2025 - 11:07 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء

تم مساء اليوم الخميس إيداع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي السجن المحلي بعين السبع، المعروف بـ”عكاشة” بعد تسليمه للسلطات المغربية.

وكان محمد بودريقة قد وصل قبل ساعات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على متن طائرة قادمة من ألمانيا، بعدما وافقت السلطات الألمانية على تسليمه لنظيرتها المغربية.

تعود خلفية القضية إلى اتهامات موجهة لبودريقة تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، الاحتيال، وتزوير وثائق رسمية.

ومنذ اعتقاله صيف 2024، دخل في مسار قانوني معقد بألمانيا، تخللته محاولات من دفاعه للطعن في قرار التسليم، إلا أن القضاء الألماني صادق في نهاية المطاف على قانونية التسليم بعد موافقة المحكمة العليا والمكتب الفيدرالي للعدالة.

24 أبريل، 2025 - 11:07 مساءً
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