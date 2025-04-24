إيداع محمد بودريقة سجن “عكاشة” بعد تسليمه للسلطات المغربية
هبة بريس – الدار البيضاء
تم مساء اليوم الخميس إيداع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي السجن المحلي بعين السبع، المعروف بـ”عكاشة” بعد تسليمه للسلطات المغربية.
وكان محمد بودريقة قد وصل قبل ساعات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على متن طائرة قادمة من ألمانيا، بعدما وافقت السلطات الألمانية على تسليمه لنظيرتها المغربية.
تعود خلفية القضية إلى اتهامات موجهة لبودريقة تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، الاحتيال، وتزوير وثائق رسمية.
ومنذ اعتقاله صيف 2024، دخل في مسار قانوني معقد بألمانيا، تخللته محاولات من دفاعه للطعن في قرار التسليم، إلا أن القضاء الألماني صادق في نهاية المطاف على قانونية التسليم بعد موافقة المحكمة العليا والمكتب الفيدرالي للعدالة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
واش هادشي كان كيتدار باسم الرجاء ولا باسم بودريقة؟
بودريقة خاصو يواجه التهم ويبرر أفعاله.
الله يعز القضاء اللي كيبين أن القانون فوق الجميع.
حتى الناس لي فالقمة يقدرو يطيحو إيلا خالفو القانون.
ماشي أول مرة كنسمعو على شيكات بدون رصيد ولكن هادي جات قوية.
النيابة العامة خدت القرار الصائب بإيداعو السجن.
الاحتيال والنصب ماشي طريق النجاح ديال بصح.
الرجوع للوطن يعني الحساب قرب والعدالة غادي تدير خدمتها.
القضاء الألماني دار خدمتو بكل شفافية.
التزوير راه جريمة ماشي هينة وكيعاقب عليها القانون.
الناس اللي تضررو خاصهم ياخدو حقهم بالقانون.
المهم دابا هو تكشف الحقيقة الكاملة بدون تغطية.
كلشي خاصو يعرف أن اللعب بالقانون ماشي لعب ديال الصغار.
الفلوس كتجي وتدوز لكن السمعة كتصبر ولا كتمشي.
هدي ضربة موجعة لصورة الرجاء ولكن الفريق باقي كبير.
العدالة غادي تبين واش بودريقة مذنب ولا مظلوم.