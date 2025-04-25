للمرة الأولى.. رفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة
هبة بريس – وكالات
رفع علم سوريا الجديد، الجمعة، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لأول مرة عقب تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في سوريا.
ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى مقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية، للمشاركة في مراسم رفع العلم، كما أنه سيحضر جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب سيلتقون بالشيباني خلال الزيارة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
سوريا غادي تشهد تغييرات كبيرة فالفترة المقبلة؟ الله يجيب الخير.
هاد المبادرة كتجي بعد مراحل صعبة، واش غادي تكون بداية جديدة لسوريا؟
واش هاد الزيارة غادي تعطي إشارات جديدة للمنطقة ككل؟
السياسة السورية عندها تحديات كبيرة لكن لازم تبقى مستمرة في الطريق ديال التغيير.
لازم نكونو حذرين لأن أي تغيير فالأمور السياسية كيجي مع تحديات جديدة.
خطوة رفع العلم كتمثل نوع من التغيير ولكن واش غادي يكون في استقرار؟
الملاحظات اللي غادي تكون من طرف المجتمع الدولي مهمّة، خاصنا نشوفو ردود الفعل الحقيقية.
الرئيس الشيباني جاي لمجلس الأمن، واش غادي يلقى آذان صاغية؟
رفع العلم الجديد عندو دلالة قوية ولكن واش غادي يتبعوه بخطوات عملية؟
نتمنى من الله أن سوريا تلقى الدعم الحقيقي اللي تحتاجو باش تخرج من الأزمة.
الحوار مع مجلس الأمن غادي يكون فرصة باش تقدم سوريا نفسها بشكل مختلف.
هاد التحرك كيورينا تغيير فالتوجهات السياسية ديال سوريا ولكن مازال ما بانش التأثير على الواقع.
رفع العلم السوري الجديد قدام الأمم المتحدة شيء مهم ولكن خصنا نترقبو كيفاش غادي تكون ردود الفعل العالمية.
أمريكا ما وضحاتش موقفها من الزيارة، واش هاد الشي عندو علاقة بالسياسة ديال ترامب؟