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للمرة الأولى.. رفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة

للمرة الأولى.. رفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة

25 أبريل، 2025 - 2:59 مساءً
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هبة بريس – وكالات

رفع علم سوريا الجديد، الجمعة، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لأول مرة عقب تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في سوريا.

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى مقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية، للمشاركة في مراسم رفع العلم، كما أنه سيحضر جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب سيلتقون بالشيباني خلال الزيارة.

25 أبريل، 2025 - 2:59 مساءً
14

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‫14 تعليقات

  4. السياسة السورية عندها تحديات كبيرة لكن لازم تبقى مستمرة في الطريق ديال التغيير.

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  7. الملاحظات اللي غادي تكون من طرف المجتمع الدولي مهمّة، خاصنا نشوفو ردود الفعل الحقيقية.

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  12. هاد التحرك كيورينا تغيير فالتوجهات السياسية ديال سوريا ولكن مازال ما بانش التأثير على الواقع.

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  13. رفع العلم السوري الجديد قدام الأمم المتحدة شيء مهم ولكن خصنا نترقبو كيفاش غادي تكون ردود الفعل العالمية.

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  14. أمريكا ما وضحاتش موقفها من الزيارة، واش هاد الشي عندو علاقة بالسياسة ديال ترامب؟

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