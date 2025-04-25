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جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في شبهة التهاون مع ظاهرة المختلين عقليا

جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في شبهة التهاون مع ظاهرة المختلين عقليا

25 أبريل، 2025 - 9:10 مساءً
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هبة بريس_ سطات

دعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد وزارة الداخلية لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة بمؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.

وجددت الكتابة المحلية لحزب المصباح في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، دعوتها السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.

كما وجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد دعوتها إلى الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف إلى التواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدا للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى

وختمت الكتابة المحلية بلاغها، بدعوة المنابر الإعلامية إلى مزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار التي وصفتها بالمضللة.

25 أبريل، 2025 - 9:10 مساءً
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