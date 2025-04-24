فوضى في مليلية المحتلة.. مهاجرون يُمنعون من اللجوء رغم المواعيد الرسمية والاحتجاجات تشتعل

هبة بريس – محمد زريوح

شهد محيط مندوبية الحكومة في مدينة مليلية المحتلة، صباح اليوم الخميس، احتجاجًا لمجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء، تعبيرًا عن رفضهم لإلغاء مواعيدهم المقررة مسبقًا لتقديم طلبات الحماية الدولية.

ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر”، مطالبين الإدارة بإيجاد حل فوري يمكنهم من استكمال إجراءاتهم القانونية.

وبحسب ما أكدته مصادر محلية، فإن عدد المتضررين من قرار الإلغاء بلغ حتى الآن عشرة أشخاص، بينهم سبعة من مالي، واثنان من فنزويلا، وواحد من كولومبيا، مع توقعات بارتفاع العدد في الأيام المقبلة.

ويعتزم المحتجون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم.

وتحدث أحد المتضررين، الذي سافر من ألميريا بعد حجز موعد إلكتروني يوم 9 أبريل، عن صدمته عند وصوله، حيث تم إعلامه بشكل مفاجئ بإلغاء المقابلة دون توضيح رسمي.

واعتبر أن ما حدث تقويض لحقه في طلب اللجوء، خاصة وأن المقابلة تمثل مرحلة أساسية ضمن مسار تقديم الطلب.

من جهته، أعرب فرناندو مورينو، عضو مشروع “جيوم دودو”، عن قلقه من هذه الإجراءات، مشددًا على أنها تعكس فشلًا إداريًا واضحًا، وأضاف أن غياب التبرير الرسمي لقرار الإلغاء يضع المهاجرين في وضع قانوني هش.

و في الأثناء، يستعد المتظاهرون لتنظيم احتجاجات جديدة، معلقين آمالهم على تدخل سريع من السلطات لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.