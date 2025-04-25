نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح (من 15 إلى 30 ملم)، اليوم الجمعة، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الزخات الرعدية ستهم عمالات وأقاليم الفقيه بنصالح، بني ملال، أزيلال، خريبكة، الحوز، ميدلت، خنيفرة، تازة وكرسيف، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة مساء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
خاص المسؤولين يوجدو التدخلات فحالة وقعات فيضانات.
الناس يتجنبو التنقل فهذ الوقت إلا كانو ما مضطرينش.
الشتا مرحب بيها ولكن الرعد والبرد كيزيدو الطين بلة.
الشتا والرعد مع البرد كيديرو مشاكل فالمناطق الجبلية.
الله يرحمنا برحمته ويحفظ بلادنا من الكوارث.
نتمنى الفلاحة يستافدو من هاد الأمطار ويكون الموسم زوين.
هاد النوع ديال الطقس كيسبب انقطاع فالضو فبعض المناطق.
الله يجعلها شتا الخير وما تكونش فيها خسائر.
اللي غاديين فالطريق ياخدو بالهم راه الطقس ماشي مستقر.
اللي ساكنين فدوك الجهات خاصهم يديرو الحيطة والحذر.
ما تنساوش تراقبو النشرات الجوية راه مهمة فالسلامة.
الله يلطف بينا راه الشتا مع الرعد كاتكون خطيرة فبعض المناطق.
نتمنى ما تكون حتى خسائر فالأرواح ولا فالممتلكات.
الساكنة دالجبال خاصهم يتفاداو الأماكن الخطيرة.
الشتا فهاد الوقت مهمة لكن خاص الحذر بزاف.