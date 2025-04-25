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أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية
أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بهذه المناطق

25 أبريل، 2025 - 3:41 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح (من 15 إلى 30 ملم)، اليوم الجمعة، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الزخات الرعدية ستهم عمالات وأقاليم الفقيه بنصالح، بني ملال، أزيلال، خريبكة، الحوز، ميدلت، خنيفرة، تازة وكرسيف، وذلك من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة مساء.

25 أبريل، 2025 - 3:41 مساءً
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