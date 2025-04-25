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الدورة الرابعة لجائزة “مبدعات” تحتفي بالكفاءات النسائية المغربية في الرباط

الدورة الرابعة لجائزة “مبدعات” تحتفي بالكفاءات النسائية المغربية في الرباط

25 أبريل، 2025 - 1:26 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

احتضن مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، الدورة الرابعة من جائزة “مبدعات”، التي تهدف إلى تكريم وتشجيع الإبداع النسائي المغربي في مختلف المجالات.

هذه الجائزة التي أصبحت حدثًا ثقافيًا هامًا في المغرب، تسعى إلى تسليط الضوء على المواهب النسائية ودعمهن في مسيرتهن المهنية والفنية.

في هذا السياق، تم تتويج تسع شابات مغربيات بجائزة “مبدعات” في ثلاثة مجالات رئيسية هي: السلام، العزف على آلة موسيقية، والتعبير الجسدي.

وقد تم اختيار ثلاث فائزات في كل مجال، حيث تم ترتيبهن وفق تقييم تنافسي عادل، وذلك تقديرًا لإبداعهن وجهودهن المستمرة في مجالاتهن المختلفة.

كما تميزت هذه الدورة بتكريم ثلاث نساء متقاعدات من قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وذلك اعترافًا بمساراتهن المهنية الطويلة والعطاء اللامحدود الذي قدمنه في خدمة الثقافة والشأن العام المغربي.

التكريمات كانت فرصة لتسليط الضوء على مساهماتهن القيمة التي شكلت حجر الزاوية للعديد من المشاريع الثقافية والاجتماعية في البلاد.

تُعد جائزة “مبدعات” بمثابة منصة للاحتفاء بالمواهب النسائية وتعزيز دور المرأة في المجالات الفنية والثقافية، كما تعكس التزام المملكة المغربية بتشجيع الإبداع ودعم النساء في مختلف المجالات

25 أبريل، 2025 - 1:26 مساءً
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