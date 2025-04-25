جريمة قتل ثلاثاء لولاد.. هبة بريس تكشف عن معطيات حصرية

هبة بريس_ سطات

أفادت مصادر عليمة لهبة بريس، أن الضحية ذات الثلاثين سنة، كانت رفقة صديقتها جالستين بالقرب من منزلهما بدوار الخمالشة جماعة الخزازرة، مساء اليوم الجمعة، قبل أن تتفاجآ بالمشتبه فيه الرئيسي وهو من مواليد 2001، يفدم بواسطة آلة حادة عبارة عن عصى من حديد، ليسقطها أرضا بعد خارقت قواها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، فيما تم نقل صديقتها صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات بعد تعرضها لجروح.

مصادرنا أفادت أيضا، أن هناك شكوك تحوم حول الوضعية الصحية للمشتبه فيه الذي تم توقيفه في انتظار الكشف عن التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.