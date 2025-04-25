الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل عاجل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تستمر حالة التوتر في بعض دواوير ضواحي مدينة أكادير، بسبب توالي هجومات الرعاة الرحل على الحقول والمزارع، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة للمساحات الخضراء والغطاء النباتي، وأثار موجة غضب واستياء بين السكان المحليين.

في هذا السياق، وجه أحد النواب البرلمانيين سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى ما وصفه بالزحف غير المسبوق لقطعان الماشية القادمة من خارج المنطقة، والتي اجتاحت أراضي دواوير مثل أمالو وتبطكوكت، مدمرةً أشجار الأركان والزيتون، ومحولةً الحقول الزراعية إلى أراضٍ قاحلة.

وأشار النائب إلى أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الأضرار البيئية فقط، بل تسببت أيضاً في توتر اجتماعي متزايد، نتيجة ما اعتبره تجاوزاً للضوابط المتعارف عليها في تنظيم النشاط الرعوي، وغياب احترام للساكنة المحلية ومجالها الحيوي.

كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الأهالي والرعاة، في ظل غياب تدخل حازم من الجهات المعنية، التي لم تُبدِ إلى حدود الساعة أي بوادر واضحة لضبط الوضع أو احتواء تداعياته.

وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بالكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الممارسات، وحماية التوازن البيئي والاقتصادي للمنطقة، وضمان الأمن والاستقرار في صفوف الساكنة المتضررة.