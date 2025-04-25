close button
الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل عاجل

الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل عاجل

25 أبريل، 2025 - 10:25 مساءً
0

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تستمر حالة التوتر في بعض دواوير ضواحي مدينة أكادير، بسبب توالي هجومات الرعاة الرحل على الحقول والمزارع، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة للمساحات الخضراء والغطاء النباتي، وأثار موجة غضب واستياء بين السكان المحليين.

في هذا السياق، وجه أحد النواب البرلمانيين سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى ما وصفه بالزحف غير المسبوق لقطعان الماشية القادمة من خارج المنطقة، والتي اجتاحت أراضي دواوير مثل أمالو وتبطكوكت، مدمرةً أشجار الأركان والزيتون، ومحولةً الحقول الزراعية إلى أراضٍ قاحلة.

وأشار النائب إلى أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الأضرار البيئية فقط، بل تسببت أيضاً في توتر اجتماعي متزايد، نتيجة ما اعتبره تجاوزاً للضوابط المتعارف عليها في تنظيم النشاط الرعوي، وغياب احترام للساكنة المحلية ومجالها الحيوي.

كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الأهالي والرعاة، في ظل غياب تدخل حازم من الجهات المعنية، التي لم تُبدِ إلى حدود الساعة أي بوادر واضحة لضبط الوضع أو احتواء تداعياته.

وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بالكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الممارسات، وحماية التوازن البيئي والاقتصادي للمنطقة، وضمان الأمن والاستقرار في صفوف الساكنة المتضررة.

25 أبريل، 2025 - 10:25 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الحسيمة.. مهنيون وخبراء يتدارسون مستجدات الضريبية في قانون المالية

2025-04-25 / 22:32
عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا

عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في…

2025-04-25 / 22:21
جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في شبهة التهاون مع ظاهرة المختلين عقليا

جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في…

2025-04-25 / 21:10
جريمة ابن أحمد

جريمة ابن أحمد.. عرض المشتبه فيه الرئيسي على مستشفى…

2025-04-25 / 20:16
الأمن الوطني

اعتقال شخص بحوزته 200 كلغ من مادة المعسل المهرب…

2025-04-25 / 20:02
المحامون المتضامنون مع زميلهم في قضية الاعتداء بمراكش

نقابة المحامين بمراكش تضع شكاية أمام النيابة العامة بسبب…

2025-04-25 / 19:08
الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون

بعد إعطاء الملك انطلاقة مشروع البراق نحو مراكش.. ماكرون…

2025-04-25 / 18:45
سد قدوسة بإقليم الرشيدية

الرشيدية.. التقنيات الذكية من أجل بيئة مستدامة” محور لقاء…

2025-04-25 / 18:37
جريمة المرحاض بابن أحمد...برلماني يُسائل وزير الصحة عن اشكالية المختلين عقليا

جريمة المرحاض بابن أحمد…برلماني يُسائل وزير الصحة عن اشكالية…

2025-04-25 / 18:19
طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية

طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 395…

2025-04-25 / 18:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى