الدار البيضاء تحتفي بالفكاهة في النسخة الثانية من مهرجان “كوميديا بلانكا”

هبة بريس

احتضنت مدينة الدار البيضاء يوم الخميس 24 أبريل 2025 الندوة الصحفية الخاصة بالنسخة الثانية من مهرجان “كوميديا بلانكا”، الحدث الفني الذي أصبح محطة بارزة في الساحة الثقافية المغربية.

المهرجان، الذي تنظمه وكالة “تندنسيا” بشراكة مع مؤسسة هبة، يطمح إلى هيكلة مشهد فكاهي مهني، وتكوين جيل جديد من الكوميديين المغاربة، مع تعزيز حضور الضحك المغربي على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وتعرف هذه الدورة توسيع “قرية كوميديا”، وهي فضاء فني متكامل يضم سوقًا للإبداع المحلي، فضاءً للاسترخاء، ركنًا للمأكولات العالمية، ومنطقة للألعاب والعروض الارتجالية.

كما أعلن المنظمون عن برنامج مواكبة خاص بالمواهب الصاعدة يشمل إقامات فنية وورشات تكوينية رفقة محترفين دوليين.

ويأمل القائمون على المهرجان أن يتحول “كوميديا بلانكا” إلى منصة قارية للفكاهة، وخطوة أولى نحو تأسيس مدرسة مغربية للفنون الكوميدية.