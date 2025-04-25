الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب ولاية وهران
هبة بريس – وكالات
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الجمعة، بلغت قوتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك بولاية وهران.
وأوضح المركز أن الهزة وقعت على الساعة 15:09 دقيقة، وحدد مركزها على بعد 12 كيلومتراً شمال-شرق منطقة أرزيو.
ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الهزة، حسب المعطيات الأولية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
الهزات الأرضية ولات كتوقع بزاف فهاد السنين.
بعض الناس حتى كتحس الأرض كتهز عاد كتعرف بقيمة الحياة.
الأرض كتهضر ولكن ما كاينش اللي كيسمع.
وهران بلاد الشرفا، الله يحفظها من كل شر.
الله يلطف بينا ويحفظ جميع البلدان من الكوارث.
3.2 ماشي كبيرة بزاف ولكن كتخلع فاللحظة.
واش كاين شي استعدادات فحال وقعات شي هزة أقوى؟
الحمد لله دارو البلاغ بسرعة وما خباوش المعلومات.
أرزيو معروفة بالأنشطة الصناعية، ممكن يكون عندها تأثير.
المهم السلامة تبقى ديما فوق من كلشي.
خاص الناس ديما يكونو واعيين ومرتبين راسهم فالخطر.
الحمد لله ما كانتش خسائر، ربي ستر.