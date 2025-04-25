الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب ولاية وهران

هبة بريس – وكالات

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الجمعة، بلغت قوتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك بولاية وهران.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت على الساعة 15:09 دقيقة، وحدد مركزها على بعد 12 كيلومتراً شمال-شرق منطقة أرزيو.

ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الهزة، حسب المعطيات الأولية.