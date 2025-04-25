close button
مواطنون يشتكون من ضعف خدمات "البريد بنك" وتكدّس الزبناء أمام الوكالات

مواطنون يشتكون من ضعف خدمات “البريد بنك” وتكدّس الزبناء أمام الوكالات

25 أبريل، 2025 - 3:04 مساءً
16

هبة بريس – الرباط

تشهد وكالات “البريد بنك” في عدد من المدن حالة من التذمّر والاستياء من طرف المواطنين، بسبب ضعف الخدمات المقدمة وتكدّس الزبناء في طوابير طويلة، في ظل ما يعتبرونه غيابًا لاستراتيجية فعّالة في التسيير.

وأوضح عدد من الزبناء في حديث مع هبة بريس أن تعامل الإدارة مع ارتفاع عدد المرتفقين لا يرقى إلى تطلعاتهم، حيث يضطر الكثيرون إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل قضاء أغراض بسيطة، وسط بطء في الإجراءات ونقص في عدد الموظفين داخل الوكالات.

كما أشار المواطنون إلى أن بعض الوكالات تفتقر إلى التهيئة اللائقة، مع غياب التوجيه والمساعدة، وهو ما يفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة في أوقات الذروة أو عند صرف الأجور الشهرية والتحويلات.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في آليات التسيير داخل “البريد بنك”، داعين إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة، عبر استقطاب كفاءات شابة وتبني حلول رقمية من شأنها تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها.

25 أبريل، 2025 - 3:04 مساءً
16

مقالات ذات صلة

وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض

2025-04-25 / 15:50
أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح…

2025-04-25 / 15:41
تهريب، فيلات بحرية، وتصفية حسابات.. منتخب سابق يفجر فضيحة مدوية بالناظور

تهريب، فيلات بحرية، وتصفية حسابات.. منتخب سابق يفجر فضيحة…

2025-04-25 / 13:41
انطلاق عملية إحصاء الخدمة العسكرية من 25 أبريل إلى 23 يونيو المقبل

انطلاق عملية إحصاء الخدمة العسكرية من 25 أبريل إلى…

2025-04-25 / 12:34
استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات حازمة

استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات…

2025-04-25 / 12:15
إجراءات أمنية مشددة بالمعرض الدولي للفلاحة ووالي أمن مكناس يكشف التفاصيل " فيديو"

إجراءات أمنية مشددة بالمعرض الدولي للفلاحة ووالي أمن مكناس…

2025-04-25 / 12:01
41 مليون و200 درهم.. صفقة تُنهي الجدل حول السوق الأسبوعي بسطات

41 مليون و200 درهم.. صفقة تُنهي الجدل حول السوق…

2025-04-25 / 10:46
أمطار رعدية

طقس الجمعة.. زخات مطرية مرتقبة في بعض المناطق

2025-04-25 / 09:05
ابن أحمد

بمدينة تعاني التهميش.. أمن ابن أحمد يُقلِّب الأحجار بحثا…

2025-04-25 / 00:00
سجن عكاشة

إيداع محمد بودريقة سجن “عكاشة” بعد تسليمه للسلطات المغربية

2025-04-24 / 23:07

‫16 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى