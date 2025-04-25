مواطنون يشتكون من ضعف خدمات “البريد بنك” وتكدّس الزبناء أمام الوكالات
هبة بريس – الرباط
تشهد وكالات “البريد بنك” في عدد من المدن حالة من التذمّر والاستياء من طرف المواطنين، بسبب ضعف الخدمات المقدمة وتكدّس الزبناء في طوابير طويلة، في ظل ما يعتبرونه غيابًا لاستراتيجية فعّالة في التسيير.
وأوضح عدد من الزبناء في حديث مع هبة بريس أن تعامل الإدارة مع ارتفاع عدد المرتفقين لا يرقى إلى تطلعاتهم، حيث يضطر الكثيرون إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل قضاء أغراض بسيطة، وسط بطء في الإجراءات ونقص في عدد الموظفين داخل الوكالات.
كما أشار المواطنون إلى أن بعض الوكالات تفتقر إلى التهيئة اللائقة، مع غياب التوجيه والمساعدة، وهو ما يفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة في أوقات الذروة أو عند صرف الأجور الشهرية والتحويلات.
وطالب المتضررون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في آليات التسيير داخل “البريد بنك”، داعين إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة، عبر استقطاب كفاءات شابة وتبني حلول رقمية من شأنها تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
البريد بنك ولى بلاصة ديال المعاناة ماشي ديال الخدمات.
هادشي ماشي معقول فالقرن الواحد والعشرين.
فين هي المراقبة وفين هي المحاسبة؟
التسيير القديم ما بقاش صالح، خاص تغيير جدري.
كتمشي باش تصيفط حوالة كتولي كتفكر تبدل البنك.
المسؤولين خاصهم يعيشو التجربة بنفسهم باش يفهمو.
الناس كيبغيو يقضيو أغراضهم ماشي يعيشو الضغط النفسي.
خاص استراتيجية جديدة تحترم الوقت والكرامة ديال المواطن.
كاين نقص كبير فالموارد البشرية داخل الوكالات.
إصلاح البريد بنك ولى ضروري وماشي اختيار.
الإدارة خاصها تنفتح على الشباب والكفاءات.
الموظفين تا هما مظلومين، الضغط بزاف والخدمة ناقصة.
فين هي الرقمنة لي كيهضرو عليها؟ راه ما باين منها والو.
كيعقل تدخل الصباح وتخرج مع العصر وما قضيت والو.
الزبون ماشي عدو، خاص يعاملوه بالاحترام.
الناس كبار فالسن كيتعدبو مع الطوابير بلا رحمة.