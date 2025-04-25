مواطنون يشتكون من ضعف خدمات “البريد بنك” وتكدّس الزبناء أمام الوكالات

هبة بريس – الرباط

تشهد وكالات “البريد بنك” في عدد من المدن حالة من التذمّر والاستياء من طرف المواطنين، بسبب ضعف الخدمات المقدمة وتكدّس الزبناء في طوابير طويلة، في ظل ما يعتبرونه غيابًا لاستراتيجية فعّالة في التسيير.

وأوضح عدد من الزبناء في حديث مع هبة بريس أن تعامل الإدارة مع ارتفاع عدد المرتفقين لا يرقى إلى تطلعاتهم، حيث يضطر الكثيرون إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل قضاء أغراض بسيطة، وسط بطء في الإجراءات ونقص في عدد الموظفين داخل الوكالات.

كما أشار المواطنون إلى أن بعض الوكالات تفتقر إلى التهيئة اللائقة، مع غياب التوجيه والمساعدة، وهو ما يفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة في أوقات الذروة أو عند صرف الأجور الشهرية والتحويلات.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في آليات التسيير داخل “البريد بنك”، داعين إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة، عبر استقطاب كفاءات شابة وتبني حلول رقمية من شأنها تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها.