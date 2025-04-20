هل تخلت الدولة المغربية عن المعتمرين العالقين في السعودية؟

هبة بريس – الرباط

تتصاعد حالة الغضب والاستياء في أوساط عدد من المعتمرين المغاربة العالقين بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تقطعت بهم السبل إثر إلغاء رحلات عودتهم إلى أرض الوطن، دون تدخل ملموس من السلطات المغربية أو نظيرتها السعودية.

وتوصلت “هبة بريس” بعشرات الشكايات التي توثق للمعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين، الذين تجاوز عددهم المئات، حيث أن بعضهم مهدد بفقدان وظائفهم بسبب تجاوز المدة المحددة في رخص عطلهم، فيما يعاني آخرون من مشاكل صحية متفاقمة نتيجة نفاد أدويتهم وصعوبة تأمين العلاج في ظل ظروف الإقامة غير المستقرة.

وفي غياب أي تنسيق رسمي، أصبح العديد منهم يعتمدون بشكل كلي على مساعدات الجمعيات الخيرية والوجبات التي يوزعها المحسنون، بعد نفاد ما كانوا يمتلكونه من أموال.

المثير في الأمر، بحسب مصادر من بين العالقين، هو “الصمت المطبق” من جانب الجهات المعنية، سواء وزارة السياحة المغربية، وحتى السلطات السعودية التي لم توضح لحد الساعة أسباب إلغاء الرحلات أو توقيت استئنافها، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ذات المصادر,أكدت للجريدة أن فترة تواجدهم بالديار السعودية تجاوزت الشهرين لافتين أن السلطات السعودية أعلمتهم بتحديد ال15 من شهر أبريل الجاري كموعد لرحلة عودتهم غير أنهم تفاجؤوا مرةأخرى بإلغاء الرحلة الى أجل غير مسمةى.

وتتزايد الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الدولة المغربية من أجل تنظيم عمليات إجلاء فورية، ووضع حد لمعاناة المعتمرين الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في ظروف صعبة، على حد تعبير بعض المتضررين.

فهل تتحرك السلطات المغربية لإنقاذ مواطنيها؟ أم أن مصير هؤلاء المعتمرين سيبقى معلقا ومجهولا؟