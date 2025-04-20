هل تخلت الدولة المغربية عن المعتمرين العالقين في السعودية؟
هبة بريس – الرباط
تتصاعد حالة الغضب والاستياء في أوساط عدد من المعتمرين المغاربة العالقين بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تقطعت بهم السبل إثر إلغاء رحلات عودتهم إلى أرض الوطن، دون تدخل ملموس من السلطات المغربية أو نظيرتها السعودية.
وتوصلت “هبة بريس” بعشرات الشكايات التي توثق للمعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين، الذين تجاوز عددهم المئات، حيث أن بعضهم مهدد بفقدان وظائفهم بسبب تجاوز المدة المحددة في رخص عطلهم، فيما يعاني آخرون من مشاكل صحية متفاقمة نتيجة نفاد أدويتهم وصعوبة تأمين العلاج في ظل ظروف الإقامة غير المستقرة.
وفي غياب أي تنسيق رسمي، أصبح العديد منهم يعتمدون بشكل كلي على مساعدات الجمعيات الخيرية والوجبات التي يوزعها المحسنون، بعد نفاد ما كانوا يمتلكونه من أموال.
المثير في الأمر، بحسب مصادر من بين العالقين، هو “الصمت المطبق” من جانب الجهات المعنية، سواء وزارة السياحة المغربية، وحتى السلطات السعودية التي لم توضح لحد الساعة أسباب إلغاء الرحلات أو توقيت استئنافها، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ذات المصادر,أكدت للجريدة أن فترة تواجدهم بالديار السعودية تجاوزت الشهرين لافتين أن السلطات السعودية أعلمتهم بتحديد ال15 من شهر أبريل الجاري كموعد لرحلة عودتهم غير أنهم تفاجؤوا مرةأخرى بإلغاء الرحلة الى أجل غير مسمةى.
وتتزايد الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الدولة المغربية من أجل تنظيم عمليات إجلاء فورية، ووضع حد لمعاناة المعتمرين الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في ظروف صعبة، على حد تعبير بعض المتضررين.
فهل تتحرك السلطات المغربية لإنقاذ مواطنيها؟ أم أن مصير هؤلاء المعتمرين سيبقى معلقا ومجهولا؟تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
39 تعليقات
ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأخطاء
وجب التدخل العاجل لإنقاذ العالقين
ثم التحرك القانوني الصارم ضد كل المتلاعبين من وكالات الأسفار التي تكفلت بهم
غياب المحاكمة الصارمة تدفع مصاصي الدماء للعودة لأفعال تهين الوطن والمواطن
كل يوم تأخير يزيد من المعاناة والمآسي
يجب مساءلة كل من تسبب في هذه الفوضى
المعتمرون في حاجة لحلول عملية لا وعود فارغة
شهرين من الانتظار في الغربة دون أمل في العودة!
التضامن الشعبي لا يُعفي الدولة من مسؤوليتها
ماذا تنتظر الحكومة للتحرك؟
فقدان الوظائف أمر كارثي يجب تداركه
كيف يُترك معتمرون في المجهول كل هذه المدة؟
هؤلاء مواطنون وليسوا مجرد أرقام
صمت السلطات يزيد من قسوة المعاناة
نفاد الأدوية خطر حقيقي على حياة البعض.
من العار ترك المعتمرين عالقين كل هذا الوقت دون تدخل رسمي.
أين هي الدولة حين يحتاجها المواطن؟
المساعدة من الجمعيات الخيرية مش كافية، الدولة خاصها تكون مسؤولة.
المواطنين مساكين و الحكومة خاصها تكون مع الشعب ديالها.
الصمت ديال السلطات غير مقبول فهاد الحالة، خاصهم يتحملوا المسؤولية.
هاد الناس فحاجة للمساعدة الفورية، ماشي تبقى الحكومة تتفرج.
الناس فحالة مزرية، وخصنا الدعم من دولتنا.
حنا مع المعتمرين المغاربة، ونتمنى تدخل عاجل من الدولة.
نتمناو أن الحكومة تتدخل وتحل المشاكل ديال المغاربة العالقين.
حشومة على الحكومة المغربية ما تتدخلش فهاد القضية، هاد الناس عايشين فالمعاناة.
هاد الناس خاصهم دعم قانوني وطبي و ما بقاو قادرين يتحملوا.
خاص المسؤولين يحلوا هاد المشكلة ديال المعتمرين، مشي معقول يتسناو هاد المدة.
العلاج والدواء ديالهم نقص، وحنا ساكتين! واش هادي هي الرحمة؟
الوقت ديال العودة فات، والوضع كيزداد سوء.
المواطنين فالسعودية كيعانيو و السلطات صامتة، علاش؟
المشكل كبر و الدولة خاصها تكون فالمقدمة باش تحل القضية.
هؤلاء الناس تضرروا بزاف، والسلطات خاصها تتحرك بسرعة.
شهرين وهم فالسعودية وما زال ما لقاو حتى حل!
المواطن المغربي ليس له قيمة بالاحرى خارج بلده
باقي ما فهمناش علاش إلغاء الرحلات ما تمشيش شرحه للمواطنين.
هاد الناس فاش كيطلبوا المساعدة، ما خاصهمش يتلقاو الصمت.
حشومة وعيب، المعتمرين كيعانون فالسعودية والمغاربة كيتفرجو.
حسنا، واش الدولة المغربية كتستنا شي كارثة باش تدخل؟
حسب علمي وحسب ما تناقلته باقي الأخبار أن هذا الأمر كان انتهى وتمت معالجته
والمشكلة في بعض وكالات السفر التي توهم المعتمرين بجودة الخدمات والفنادق والطائرات
في حين أنهم يتفاجؤون بخلاف ذلك
فرحلات الطيران الأرخص والأردأ والتي عندها طائرات قليلة
والفنادق بعيدة عن المسجد الحرام وجودتها متدنية
وووووو
شهادة من واحد خدام مع لاجونس قال لي بصريح العبارة : الوكالة ديالنا كيقولوا للناس كلام ولكن كيلقاو خلاف ذلك
هؤلاء الناس لا حول لهم ولا قوة، خاص تدخّل عاجل.
هاد القضية كاتبان فوضى كبيرة، والحل خصو يكون عاجل قبل ما يوقع شي حاجة.
يوم امس وصل بعض المعتمرين الى مطار محمد الخامس .وامتعتهم لم تصل.اين المشكل اوالخلل.الله اعلم .