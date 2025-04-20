close button
صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

هل تخلت الدولة المغربية عن المعتمرين العالقين في السعودية؟

20 أبريل، 2025 - 2:29 مساءً
39

هبة بريس – الرباط

تتصاعد حالة الغضب والاستياء في أوساط عدد من المعتمرين المغاربة العالقين بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تقطعت بهم السبل إثر إلغاء رحلات عودتهم إلى أرض الوطن، دون تدخل ملموس من السلطات المغربية أو نظيرتها السعودية.

وتوصلت “هبة بريس” بعشرات الشكايات التي توثق للمعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين، الذين تجاوز عددهم المئات، حيث أن بعضهم مهدد بفقدان وظائفهم بسبب تجاوز المدة المحددة في رخص عطلهم، فيما يعاني آخرون من مشاكل صحية متفاقمة نتيجة نفاد أدويتهم وصعوبة تأمين العلاج في ظل ظروف الإقامة غير المستقرة.

وفي غياب أي تنسيق رسمي، أصبح العديد منهم يعتمدون بشكل كلي على مساعدات الجمعيات الخيرية والوجبات التي يوزعها المحسنون، بعد نفاد ما كانوا يمتلكونه من أموال.

المثير في الأمر، بحسب مصادر من بين العالقين، هو “الصمت المطبق” من جانب الجهات المعنية، سواء وزارة السياحة المغربية، وحتى السلطات السعودية التي لم توضح لحد الساعة أسباب إلغاء الرحلات أو توقيت استئنافها، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ذات المصادر,أكدت للجريدة أن فترة تواجدهم بالديار السعودية تجاوزت الشهرين لافتين أن السلطات السعودية أعلمتهم بتحديد ال15 من شهر أبريل الجاري كموعد لرحلة عودتهم غير أنهم تفاجؤوا مرةأخرى بإلغاء الرحلة الى أجل غير مسمةى.

وتتزايد الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الدولة المغربية من أجل تنظيم عمليات إجلاء فورية، ووضع حد لمعاناة المعتمرين الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في ظروف صعبة، على حد تعبير بعض المتضررين.

فهل تتحرك السلطات المغربية لإنقاذ مواطنيها؟ أم أن مصير هؤلاء المعتمرين سيبقى معلقا ومجهولا؟

20 أبريل، 2025 - 2:29 مساءً
39

مقالات ذات صلة

حالة الطقس

الطقس غدا الإثنين.. ضباب وسحب منخفضة وأجواء حارة نسبياً…

2025-04-20 / 20:25
إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

2025-04-20 / 19:46
فاس

فاس.. أزيد من 800 مشارك في تظاهرة “اليوم المغربي…

2025-04-20 / 19:35
إيداع قاضية " سابقة " وزوجها السجن وهذا تاريخ محاكمتهما

إيداع قاضية ” سابقة ” وزوجها السجن وهذا تاريخ…

2025-04-20 / 19:04
صورة تعبيرية

الدار البيضاء.. تحقيق في وفاة طفلين رضيعين داخل حضانة…

2025-04-20 / 18:24
حريق بورش المسبح البلدي بالناظور

تفاصيل الحريق المهول الذي شب في المسبح البلدي بالناظور

2025-04-20 / 18:09
الفيدرالية المغربية للإعلام

الفيدرالية المغربية للإعلام تدعو إلى وضع قانون رادع في…

2025-04-20 / 17:43
عمالة الناظور

النار تلتهم حلم الناظور.. فتح تحقيق فوري لوقف استنزاف…

2025-04-20 / 16:18
جمعية "United Tamaghrabit"

جمعية “United Tamaghrabit”.. نموذج رائد في العمل الخيري والتنمية…

2025-04-20 / 14:45
سيارات الإسعاف

سابقة في المغرب.. سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير تحتج ضد…

2025-04-20 / 13:24

‫39 تعليقات

  1. ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأخطاء
    وجب التدخل العاجل لإنقاذ العالقين
    ثم التحرك القانوني الصارم ضد كل المتلاعبين من وكالات الأسفار التي تكفلت بهم
    غياب المحاكمة الصارمة تدفع مصاصي الدماء للعودة لأفعال تهين الوطن والمواطن

    رد

  22. حشومة على الحكومة المغربية ما تتدخلش فهاد القضية، هاد الناس عايشين فالمعاناة.

    رد

  36. حسب علمي وحسب ما تناقلته باقي الأخبار أن هذا الأمر كان انتهى وتمت معالجته
    والمشكلة في بعض وكالات السفر التي توهم المعتمرين بجودة الخدمات والفنادق والطائرات
    في حين أنهم يتفاجؤون بخلاف ذلك
    فرحلات الطيران الأرخص والأردأ والتي عندها طائرات قليلة
    والفنادق بعيدة عن المسجد الحرام وجودتها متدنية
    وووووو
    شهادة من واحد خدام مع لاجونس قال لي بصريح العبارة : الوكالة ديالنا كيقولوا للناس كلام ولكن كيلقاو خلاف ذلك

    رد

  39. يوم امس وصل بعض المعتمرين الى مطار محمد الخامس .وامتعتهم لم تصل.اين المشكل اوالخلل.الله اعلم .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى