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تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية
صورة تعبيرية

تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية

25 أبريل، 2025 - 11:21 مساءً
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هبة بريس-يوسف أقضاض

كشفت مجلة “Jeune Afrique” في تقريرها الأخير عن معلومات جديدة تؤكد تورط جبهة البوليساريو في دعم نظام الأسد في سوريا. منذ سقوط النظام في نهاية عام 2024، بدأت مذكرات سرية تتسرب، مشيرة إلى أن بعض الصحراويين المحتجزين في السجون السورية هم مقاتلون سابقون ضمن صفوف جبهة البوليساريو. هؤلاء المقاتلون تم إرسالهم لدعم قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

على الرغم من نفي جبهة البوليساريو لهذه المعلومات، إلا أن هذه الوقائع ألقت بظلال من الشك على مصداقيتها، وعززت الاتهامات المغربية ضدها، مما أساء إلى صورتها في الساحة الدولية. من جهة أخرى، أكدت التقارير علاقة جبهة البوليساريو الوثيقة بالنظام الحاكم في إيران، بما في ذلك التعاون العسكري في دعم الأنظمة الاستبدادية.

هذه التطورات تأتي لتؤكد ما نشرته صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، مما يعزز الدلائل على تورط جبهة البوليساريو في الانتهاكات ضد الشعب السوري، ويضعها في خانة المتورطين في الإبادة الجماعية في سوريا.

25 أبريل، 2025 - 11:21 مساءً
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