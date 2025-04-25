تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية
هبة بريس-يوسف أقضاض
كشفت مجلة “Jeune Afrique” في تقريرها الأخير عن معلومات جديدة تؤكد تورط جبهة البوليساريو في دعم نظام الأسد في سوريا. منذ سقوط النظام في نهاية عام 2024، بدأت مذكرات سرية تتسرب، مشيرة إلى أن بعض الصحراويين المحتجزين في السجون السورية هم مقاتلون سابقون ضمن صفوف جبهة البوليساريو. هؤلاء المقاتلون تم إرسالهم لدعم قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
على الرغم من نفي جبهة البوليساريو لهذه المعلومات، إلا أن هذه الوقائع ألقت بظلال من الشك على مصداقيتها، وعززت الاتهامات المغربية ضدها، مما أساء إلى صورتها في الساحة الدولية. من جهة أخرى، أكدت التقارير علاقة جبهة البوليساريو الوثيقة بالنظام الحاكم في إيران، بما في ذلك التعاون العسكري في دعم الأنظمة الاستبدادية.
هذه التطورات تأتي لتؤكد ما نشرته صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، مما يعزز الدلائل على تورط جبهة البوليساريو في الانتهاكات ضد الشعب السوري، ويضعها في خانة المتورطين في الإبادة الجماعية في سوريا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
52 تعليقات
أين هي الأمم المتحدة من التحقيقات التي تثبت تورط البوليساريو؟
أين المجتمع الدولي من فضائح البوليساريو الدموية؟
البوليساريو كاتقتل فالناس برا و كاتدعي النضال جوا
أي نضال هذا الذي يقتل الأبرياء في سوريا؟
واش غادي يفضل الصمت على هاد الفضائح؟
البوليساريو تثبت مرة أخرى أنها منظمة إرهابية لا تحترم حقوق الإنسان
هاد التحقيقات كاتبان باللي البوليساريو جماعة إرهابية بلا حدود
الدم السوري ينادي بمحاسبة كل من ساند البوليساريو
واش هاد البوليساريو راهوم كيقتلو فالناس فسوريا و كيضربو فالقضية؟
البوليساريو كاتستعمل الإرهاب كوسيلة ديالها فكل مكان
هذه التحقيقات تكشف الزيف الكبير وراء ادعاءات البوليساريو السلمية
كل لي كيدافع على البوليساريو راهو شريك فجرائمهم
حان وقت كشف كل الداعمين الخفيين للبوليساريو
الحقائق كاتبان بالواضح هاد الجماعة ما عندهمش لا ضمير ولا رحمة
كيف يمكن لجماعة تدعي النضال أن تشارك في جرائم ضد الإنسانية؟
واش باقي في حد كايثق فهاد الجماعة الإرهابية؟
حان الوقت لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية بعد هذه الجرائم
الضحايا فسوريا كيشهدو على الوحشية ديال هاد الجماعة
كيف تسمح بعض الدول بدعم جماعة متورطة بمجازر مثل البوليساريو؟
البوليساريو راهي متورطة فمجازر فسوريا و كاتشارك فالإبادة
الضحايا السوريون يشهدون على وحشية البوليساريو
الضحايا فسوريا كينادو بالعدالة ضد هاد الجماعة الإجرامية
الجرائم في سوريا تثبت أن البوليساريو خطر على الأمن العالمي
واش الأمم المتحدة غادي تسكت على هاد الجرائم؟
هل سيستمر الصمت الدولي تجاه تورط البوليساريو بالإبادة الجماعية؟
هاد التحقيقات كاتسقط كل الأقنعة على هاد المنظمة الإرهابية
البوليساريو لم تعد تخفي ارتباطها بالميليشيات الإرهابية الدولية
هاد المنظمة الإرهابية كاتدير لي كاتدير فسوريا و فالصحرا
أدلة تورط البوليساريو في سوريا لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها
واش باقي في حد غادي يدافع على هاد المنظمة الإرهابية؟
البوليساريو تشوه سمعة النضال المشروع بارتكابها المجازر
البوليساريو كاتبان باللي هي مجرد أداة فإيد المافيا الدولية
المجتمع الدولي مطالب بوقف دعم البوليساريو فورًا
كل الدلائل كاتقول أن البوليساريو متورطة فجرائم حرب
البوليساريو تتحول إلى أداة قتل بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب
العالم كامل لازم يعرف هاد الجرائم لي كتارها البوليساريو
البوليساريو تثبت أنها أداة للتفكيك والدمار أينما حلت
العالم الحر لازم يقف ضد هاد الجرائم لي كتدار فسوريا
لا فرق بين البوليساريو وأي ميليشيا إرهابية أخرى
البوليساريو كاتقتل فالناس برا و كاتدعي النضال جوا
البوليساريو تسجل نفسها في قائمة المنظمات الإرهابية بهذه الجرائم
العدالة غادي تدار و البوليساريو غادي تتحاسب على جرائمها
الضحايا السوريون يصرخون مطالبين بالعدالة ضد البوليساريو
البوليساريو راهي كاتشارك فالإبادة و كاتضحك على العالم
البوليساريو تكشف عن وجهها الحقيقي كمنظمة دموية بلا مبادئ
واش باقي في ناس كاتصدق أن البوليساريو حركة تحرير؟
من يدعم البوليساريو فهو شريك في جرائم الحرب التي ترتكبها
الدم لي سال فسوريا غادي يطالب بالقصاص من البوليساريو
التحقيقات تثبت أن البوليساريو لعبة في أيدٍ مشبوهة تدفعها للجرائم
واش هادوك لي كيدعمو البوليساريو عارفين شنو كيديرو فسوريا؟
البوليساريو تسقط أقنعتها وتظهر كإحدى أخطر الميليشيات الإرهابية