إحباط تهريب 514 كلغ من الكوكايين بميناء طنجة
هبة بريس – طنجة
أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، عن إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه 514 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.
وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على ضوء معطيات عملياتية وفرتها مصالح الجمارك، ومكنت من ضبط ثلاث حاويات انطلقت من أحد الموانئ أمريكا الجنوبية متوجهة صوب ميناء بدولة بلجيكا مرورا عبر ميناء طنجة المتوسط، والتي تم العثور على متن إحداها على شحنة مخدر الكوكايين التي بلغ مجموع وزنها 514 كيلوغراما، كانت مخبأة ضمن شحنة من مادة الفحم.
وقد عهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
30 تعليقات
خص العقوبات تكون صارمة في حق كل من تورط فهاد الأنشطة الإجرامية
هاد العملية كتأكد مرة أخرى اليقظة ديال مصالح الأمن والجمارك فمواجهة التهريب الدولي
كميات الكوكايين اللي تم حجزها خطيرة بزاف وكان ممكن تدمر حياة عدد كبير من الناس
الشبكات الإجرامية ما كينعسوش ولكن الحمد لله بلادنا عندها عيون ساهرة
الشبكات الإجرامية ما كينعسوش ولكن الحمد لله بلادنا عندها عيون ساهرة
الشبكات الإجرامية ما كينعسوش ولكن الحمد لله بلادنا عندها عيون ساهرة
الشبكات الإجرامية ما كينعسوش ولكن الحمد لله بلادنا عندها عيون ساهرة
هاد العملية كتأكد مرة أخرى اليقظة ديال مصالح الأمن والجمارك فمواجهة التهريب الدولي
خص العقوبات تكون صارمة في حق كل من تورط فهاد الأنشطة الإجرامية
التعاون بين الأمن والجمارك عطى نتائج إيجابية وخصو يستمر ويتقوى
التعاون بين الأمن والجمارك عطى نتائج إيجابية وخصو يستمر ويتقوى
الشبكات الإجرامية ما كينعسوش ولكن الحمد لله بلادنا عندها عيون ساهرة
كميات الكوكايين اللي تم حجزها خطيرة بزاف وكان ممكن تدمر حياة عدد كبير من الناس
التعاون بين الأمن والجمارك عطى نتائج إيجابية وخصو يستمر ويتقوى
هاد العملية كتأكد مرة أخرى اليقظة ديال مصالح الأمن والجمارك فمواجهة التهريب الدولي
كميات الكوكايين اللي تم حجزها خطيرة بزاف وكان ممكن تدمر حياة عدد كبير من الناس
التعاون بين الأمن والجمارك عطى نتائج إيجابية وخصو يستمر ويتقوى
الميناء كيولي معبر حساس وضروري تكثيف المراقبة باش مايدخلوش هاد السموم
كميات الكوكايين اللي تم حجزها خطيرة بزاف وكان ممكن تدمر حياة عدد كبير من الناس
كميات الكوكايين اللي تم حجزها خطيرة بزاف وكان ممكن تدمر حياة عدد كبير من الناس
هاد العملية كتأكد مرة أخرى اليقظة ديال مصالح الأمن والجمارك فمواجهة التهريب الدولي
التعاون بين الأمن والجمارك عطى نتائج إيجابية وخصو يستمر ويتقوى
الميناء كيولي معبر حساس وضروري تكثيف المراقبة باش مايدخلوش هاد السموم
الميناء كيولي معبر حساس وضروري تكثيف المراقبة باش مايدخلوش هاد السموم
خص العقوبات تكون صارمة في حق كل من تورط فهاد الأنشطة الإجرامية
الميناء كيولي معبر حساس وضروري تكثيف المراقبة باش مايدخلوش هاد السموم
خص العقوبات تكون صارمة في حق كل من تورط فهاد الأنشطة الإجرامية
خص العقوبات تكون صارمة في حق كل من تورط فهاد الأنشطة الإجرامية
هاد العملية كتأكد مرة أخرى اليقظة ديال مصالح الأمن والجمارك فمواجهة التهريب الدولي
الميناء كيولي معبر حساس وضروري تكثيف المراقبة باش مايدخلوش هاد السموم