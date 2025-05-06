إحباط تهريب 514 كلغ من الكوكايين بميناء طنجة

هبة بريس – طنجة

أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، عن إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه 514 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على ضوء معطيات عملياتية وفرتها مصالح الجمارك، ومكنت من ضبط ثلاث حاويات انطلقت من أحد الموانئ أمريكا الجنوبية متوجهة صوب ميناء بدولة بلجيكا مرورا عبر ميناء طنجة المتوسط، والتي تم العثور على متن إحداها على شحنة مخدر الكوكايين التي بلغ مجموع وزنها 514 كيلوغراما، كانت مخبأة ضمن شحنة من مادة الفحم.

وقد عهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.