تامسنا.. حادث سير مروّع يودي بحياة شابين

هبة بريس

شهدت الطريق الإقليمية رقم 4032 الرابطة بين مناطق تامسنا، مساء اليوم، حادث سير مميت راح ضحيته شابان كانا على متن دراجة نارية، إثر اصطدام عنيف بشاحنة من الحجم الكبير.

وفور وقوع الحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث تم تأمين محيط الحادث ونقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما فُتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

ويُعيد هذا الحادث المؤلم التذكير بخطورة بعض المقاطع الطرقية، وأهمية احترام قانون السير سواء من قبل السائقين أو مستعملي الدراجات النارية، تفادياً لمزيد من الأرواح التي تُزهق بسبب السرعة أو غياب شروط السلامة.