تفاصيل جديدة في قضية العثور على جثة عنصر أمن سابق قرب وادي الزات تهز جماعة آيت فاسكا
هبة بريس-محمد الهروالي
في تطور مثير لقضية العثور على جثة شاب قرب وادي الزات صباح الخميس 1 ماي الجاري، كشفت مصادر موثوقة أن الأمر يتعلق بعنصر أمن سابق يبلغ من العمر 29 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة منذ مغادرته سلك الأمن الوطني.
وتم اكتشاف الجثة بدوار “آيت بن سلو” التابع لجماعة آيت فاسكا، وهي تحمل آثار جرح غائر ناتج عن قطع أحد الشرايين، وبجانبها سكين يُرجح استعماله في إيذاء النفس، ما رجّح منذ البداية فرضية الانتحار.
وأكدت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، أن الضحية لم يتعرض لأي اعتداء خارجي، بل كان في حالة نفسية متأزمة خلال الأيام التي سبقت الحادث، ما جعله يقدم على وضع حد لحياته بشكل مأساوي.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول غياب المواكبة النفسية للمرضى العقليين، خاصة أولئك الذين غادروا مناصب حساسة داخل الدولة، وسط دعوات لإحداث خلايا إنصات ومرافقة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
63 تعليقات
خاصنا نحسّنو منظومة الصحة النفسية ونوفرو المرافقة لكل محتاج
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
المشكل ماشي غير فالأمن السابق ولكن فغياب الدعم النفسي للناس اللي كيعيشو أزمات
المشكل ماشي غير فالأمن السابق ولكن فغياب الدعم النفسي للناس اللي كيعيشو أزمات
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي وكنبقاو ساكتين بلا حلول
خاصنا نحسّنو منظومة الصحة النفسية ونوفرو المرافقة لكل محتاج
خاصنا نحسّنو منظومة الصحة النفسية ونوفرو المرافقة لكل محتاج
المشكل ماشي غير فالأمن السابق ولكن فغياب الدعم النفسي للناس اللي كيعيشو أزمات
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
الدوار اللي لقاو فيه الجثة خاصو يكون فالعين ديال السلطات باش ميوقعوش مآسي بحالو
الله يرحمو مسكين كان خاصو متابعة نفسية ماشي يتساب فهاد الحالة
هاد الحادثة خاصها تحرك الضمير الجماعي ماشي غير تمشي فصمت
الدوار اللي لقاو فيه الجثة خاصو يكون فالعين ديال السلطات باش ميوقعوش مآسي بحالو
الله يرحمو مسكين كان خاصو متابعة نفسية ماشي يتساب فهاد الحالة
الانتحار راه نتيجة مشي اختيار ديال الضعف بل نتيجة الإهمال والمعاناة
السكين اللي لقاوه حدا الجثة كيأكد أنو ما كانش عنف خارجي
اللي خدم فمناصب حساسة خاص يكون عندو تكفل خاص بعد الخروج منها
السكين اللي لقاوه حدا الجثة كيأكد أنو ما كانش عنف خارجي
اللي خدم فمناصب حساسة خاص يكون عندو تكفل خاص بعد الخروج منها
اللي خدم فمناصب حساسة خاص يكون عندو تكفل خاص بعد الخروج منها
هاد الحادثة خاصها تحرك الضمير الجماعي ماشي غير تمشي فصمت
المشكل ماشي غير فالأمن السابق ولكن فغياب الدعم النفسي للناس اللي كيعيشو أزمات
اللي خدم فمناصب حساسة خاص يكون عندو تكفل خاص بعد الخروج منها
الانتحار راه نتيجة مشي اختيار ديال الضعف بل نتيجة الإهمال والمعاناة
هاد الحادثة خاصها تحرك الضمير الجماعي ماشي غير تمشي فصمت
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي وكنبقاو ساكتين بلا حلول
هاد الحادثة خاصها تحرك الضمير الجماعي ماشي غير تمشي فصمت
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
الانتحار راه نتيجة مشي اختيار ديال الضعف بل نتيجة الإهمال والمعاناة
الانتحار راه نتيجة مشي اختيار ديال الضعف بل نتيجة الإهمال والمعاناة
هاد الحادثة خاصها تحرك الضمير الجماعي ماشي غير تمشي فصمت
الله يرحمو مسكين كان خاصو متابعة نفسية ماشي يتساب فهاد الحالة
الدوار اللي لقاو فيه الجثة خاصو يكون فالعين ديال السلطات باش ميوقعوش مآسي بحالو
السكين اللي لقاوه حدا الجثة كيأكد أنو ما كانش عنف خارجي
الانتحار راه نتيجة مشي اختيار ديال الضعف بل نتيجة الإهمال والمعاناة
خاصنا نحسّنو منظومة الصحة النفسية ونوفرو المرافقة لكل محتاج
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي وكنبقاو ساكتين بلا حلول
الله يرحمو مسكين كان خاصو متابعة نفسية ماشي يتساب فهاد الحالة
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي وكنبقاو ساكتين بلا حلول
المشكل ماشي غير فالأمن السابق ولكن فغياب الدعم النفسي للناس اللي كيعيشو أزمات
كاينين بزاف بحالو كيتعانقو مع الألم بوحدهم بلا حتى كلمة دعم
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي وكنبقاو ساكتين بلا حلول
الله يرحمو مسكين كان خاصو متابعة نفسية ماشي يتساب فهاد الحالة
السكين اللي لقاوه حدا الجثة كيأكد أنو ما كانش عنف خارجي
كيف يعقل واحد خدم فالأمن الوطني ما يلقاش متابعة نفسية بعد المغادرة
هاذ الحادث كيعكس غياب خلايا الدعم النفسي للموظفين السابقين
ماشي أول مرة كنسمعو على حالات بحال هادي خاص وقفة
المكان اللي لقاو فيه الجثة كيبين انو كان فحالة عزلة كبيرة
السكين اللي لقاوه حداه دليل على أنه كان فحالة صعيبة بزاف
هادشي كيحز فالقلب خاص الدولة تهتم بالناس اللي كيخرجوا من سلك الأمن
الله يرحمو ويصبر عائلتو راه الحالة النفسية كتكون قاتلة
كاين خصاص كبير فالمواكبة النفسية للمواطنين وخصوصا لي عندهم مهام حساسة
الاضطرابات النفسية كتحول الإنسان لواحد آخر خاص العناية ضرورية
التحقيقات باينة ولكن الحل الحقيقي هو الوقاية والرعاية النفسية من قبل