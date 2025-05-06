تمديد الحراسة النظرية لـ”مثليين” ضُبطوا داخل شقة بتامنصورت ضواحي مراكش
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بابتدائية مراكش أمرت بتمديد الحراسة النظرية لأربعة مثليين تم ضبطهم داخل شقة بمدينة تامنصورت من طرف عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معهم.
وسبق لعناصر الدرك الملكي بسرية حربيل أن قامت بمداهمة شقة بإقامة السعادة بتامنصورت مساء الأحد الماضي، حيث تم ضبط الموقوفين متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي.
كما تم اقتيادهم صوب سرية الدرك من أجل تحرير محضر الإيقاف، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، قبل عرضهم أمام النيابة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
48 تعليقات
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
الموضوع حساس وكيتطلب نقاش عميق على الحقوق والحريات الفردية
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
كاينين أولويات كثيرة فالمجتمع اللي خاص تتحط فالواجهة عوض التركيز على الحياة الخاصة ديال الناس
الاعتقال ماشي الحل الوحيد خاص التوعية والنقاش المجتمعي المفتوح
الناس خاصهم يعيشو فالأمان بلا خوف من المداهمات ولا من الفضيحة
القانون خاصو يتطور باش يواكب التغيرات اللي كيشهدها العالم
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية
العدالة خاصها تكون عادلة مع الجميع بلا تمييز وبلا تشهير
هاد القضايا كتفضح غياب تقبل الاختلاف فالمجتمع وكتبرز ازدواجية المعايير
الطريقة اللي كتم التعامل بها مع الناس خاصها تكون فيها احترام للكرامة الإنسانية