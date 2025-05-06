تمديد الحراسة النظرية لـ”مثليين” ضُبطوا داخل شقة بتامنصورت ضواحي مراكش

محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بابتدائية مراكش أمرت بتمديد الحراسة النظرية لأربعة مثليين تم ضبطهم داخل شقة بمدينة تامنصورت من طرف عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معهم.

وسبق لعناصر الدرك الملكي بسرية حربيل أن قامت بمداهمة شقة بإقامة السعادة بتامنصورت مساء الأحد الماضي، حيث تم ضبط الموقوفين متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي.

كما تم اقتيادهم صوب سرية الدرك من أجل تحرير محضر الإيقاف، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، قبل عرضهم أمام النيابة العامة.