مراكش.. محاولة إنتحار طفلة تستنفر السلطات

محمد الهروالي – هبة بريس

في مشهد صادم يعكس عمق الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من الأطفال، تدخلت السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بعدما حاولت وضع حد لحياتها برمي نفسها من شرفة الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية بإقامة الياسمين بحي الداوديات.

الطفلة، التي تبين لاحقاً أنها تنحدر من درب ضباشي بالمدينة العتيقة، كانت قد طُردت من بيت أسرتها، ما اضطرها إلى المبيت في العراء بحديقة عمومية قبل أن تحاول الانتحار في اليوم التالي. الحادثة خلفت صدمة في أوساط السكان، واستنفاراً في صفوف المصالح الأمنية والوقاية المدنية، التي تمكنت من التدخل في الوقت المناسب وتفادي وقوع كارثة.

الواقعة تسائل بحدة نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية، وفعالية آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، خاصة في ظل ضعف شبكات التدخل المبكر، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي داخل الأسر الهشة.