مراكش.. محاولة إنتحار طفلة تستنفر السلطات
محمد الهروالي – هبة بريس
في مشهد صادم يعكس عمق الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من الأطفال، تدخلت السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بعدما حاولت وضع حد لحياتها برمي نفسها من شرفة الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية بإقامة الياسمين بحي الداوديات.
الطفلة، التي تبين لاحقاً أنها تنحدر من درب ضباشي بالمدينة العتيقة، كانت قد طُردت من بيت أسرتها، ما اضطرها إلى المبيت في العراء بحديقة عمومية قبل أن تحاول الانتحار في اليوم التالي. الحادثة خلفت صدمة في أوساط السكان، واستنفاراً في صفوف المصالح الأمنية والوقاية المدنية، التي تمكنت من التدخل في الوقت المناسب وتفادي وقوع كارثة.
الواقعة تسائل بحدة نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية، وفعالية آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، خاصة في ظل ضعف شبكات التدخل المبكر، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي داخل الأسر الهشة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
طفلة مبيته فالعراء واخا كاينين مؤسسات مسؤولة
فين هو التكافل الاجتماعي لي كيهضر عليهو المسؤولين
الحالات بحال هادي خاصها تحرك المسؤولين وتخليهم يديرو حلول واقعية وماشي غير وعود
هادي الكارثة كتقطع القلب
الشارع ماشي بلاصتهم واللي خاص يكون هو حضن الأسرة والدولة اللي تحميهم
هادشي كيحز فالنفس ويبين حجم المعاناة
واش خاص كل مرة توقع كارثة باش نفيقو ونعرفو أن الأطفال محتاجين رعاية وأمان
السلطات تدخلات فالوقت المناسب باش تنقذها
السلطات تدخلات فآخر لحظة ولكن شحال من واحد كيطيح وما كيلقاش اللي يشدو
الشارع ماشي مكان لاطفال صغار خاص حلول مستعجلة
اللي وقع لهاد الطفلة كيحرق القلب وكيبين أن كاين بزاف ديال الأطفال اللي كيعانيو فصمت
المجتمع كامل خاصو يفيق ويشوف هاد الحالات
فين الجمعيات فين الدعم النفسي لي خاص الاطفال
الطفلة مشات تحاول تنتاحر من الرابع بسبب الطرد من الدار
واش ضروري نوصلو لانتحار باش نحسو بالمعاناة
بلا تدخل الوقاية كانت غادي تولي فاجعة
راه عدد كبير ديال ولاد الشعب عايشين نفس الوضعية
الحادثة كتفضح الواقع الصادم ديال فئة مهمشة
من درب ضباشي لحافة الموت هادي مأسات
اية حماية اجتماعية ؟
ترى أطفال في الشوارع يتسكعون ولا من يهتم بهم
كيف لطفلة تصل إلى التفكير في الانتحار ؟
هذا غير سهل !
الحماية الاجتماعية فقط في التلفزة وأروقة البرلمان والحكومة فقط !
فين هي منظومة الحماية الاجتماعية