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محاولة إنتحار طفلة بمراكش
محاولة إنتحار طفلة بمراكش

مراكش.. محاولة إنتحار طفلة تستنفر السلطات

6 مايو، 2025 - 6:18 مساءً
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محمد الهروالي – هبة بريس

في مشهد صادم يعكس عمق الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من الأطفال، تدخلت السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش مساء الثلاثاء 6 ماي الجاري، لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بعدما حاولت وضع حد لحياتها برمي نفسها من شرفة الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية بإقامة الياسمين بحي الداوديات.

الطفلة، التي تبين لاحقاً أنها تنحدر من درب ضباشي بالمدينة العتيقة، كانت قد طُردت من بيت أسرتها، ما اضطرها إلى المبيت في العراء بحديقة عمومية قبل أن تحاول الانتحار في اليوم التالي. الحادثة خلفت صدمة في أوساط السكان، واستنفاراً في صفوف المصالح الأمنية والوقاية المدنية، التي تمكنت من التدخل في الوقت المناسب وتفادي وقوع كارثة.

الواقعة تسائل بحدة نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية، وفعالية آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، خاصة في ظل ضعف شبكات التدخل المبكر، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي داخل الأسر الهشة.

6 مايو، 2025 - 6:18 مساءً
22

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‫22 تعليقات

  4. الحالات بحال هادي خاصها تحرك المسؤولين وتخليهم يديرو حلول واقعية وماشي غير وعود

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  12. اللي وقع لهاد الطفلة كيحرق القلب وكيبين أن كاين بزاف ديال الأطفال اللي كيعانيو فصمت

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  21. اية حماية اجتماعية ؟
    ترى أطفال في الشوارع يتسكعون ولا من يهتم بهم
    كيف لطفلة تصل إلى التفكير في الانتحار ؟
    هذا غير سهل !
    الحماية الاجتماعية فقط في التلفزة وأروقة البرلمان والحكومة فقط !

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