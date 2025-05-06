التحقيق مع سبعيني بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بإقليم شيشاوة

هبة بريس – محمد الهروالي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع شخص سبعيني السجن المحلي لوداية، بعد الاستماع إليه في إطار تحقيق أولي، للاشتباه في تورطه في استدراج طفل قاصر وهتك عرضه بمنطقة دوار القفافرة التابعة لجماعة اهديل بإقليم شيشاوة.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي المختار قد باشرت أبحاثها القضائية عقب توصلها بشكاية من والدة الطفل البالغ من العمر 11 سنة، تتهم فيها المشتبه به باصطحاب ابنها بشكل متكرر إلى منزل مهجور، حيث يشتبه في تعرضه لاعتداءات جنسية متكررة، وفقاً لإفادة طفل آخر كشف عن هذه الممارسات.

ووفق المعطيات المتوفرة، اختفى المعني بالأمر عن الأنظار فور علمه بفتح التحقيق، قبل أن يتمكن عناصر الدرك من إقناعه بتقديم نفسه طواعية، يوم السبت 03 ماي الجاري ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي أحالته على قاضي التحقيق.