close button
عاجل.. إغماء عشرات العاملات في شركة للكابلاج في القنيطرة

عاجل.. إغماء عشرات العاملات في شركة للكابلاج في القنيطرة

5 مايو، 2025 - 11:16 مساءً
0

شهدت مدينة القنيطرة مساء اليوم الإثنين 5 ماي 2025 حادثة اختناق جماعي داخل إحدى شركات تصنيع الكابلاج بالمنطقة الصناعية.

وأفادت مصادر  أن الحادث أسفر عن إصابة عشرات العاملات بحالات إغماء واختناق، تم على إثرها نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى الزموري لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووفق ذات المصادر فإن أغلب المصابين استعادوا في حالة صحية مستقرة، مضيفة إلى أن غالبيتهم سيغادرون المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استكمال الفحوصات الروتينية.

وقد تدخلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية على الفور، حيث تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وظروفه.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شروط السلامة داخل الوحدات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على مواد أو تجهيزات قد تُشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين.

5 مايو، 2025 - 11:16 مساءً
0

مقالات ذات صلة

تفاصيل جديدة في قضية العثور على جثة عنصر أمن سابق قرب وادي الزات تهز جماعة آيت فاسكا

تفاصيل جديدة في قضية العثور على جثة عنصر أمن…

2025-05-05 / 20:19
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

جريمة شرف بقلعة السراغنة.. علاقة مشبوهة تنتهي بجثة جنب…

2025-05-05 / 19:13
رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

رأس الماء .. شاب عشريني يفقد حياته غرقا

2025-05-05 / 17:59
أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

أمن البيضاء يوقف شخصا هدد مرتادي الملاعب الرياضية

2025-05-05 / 14:54
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني معلقة داخل مرحاض حديقة…

2025-05-05 / 13:41
اعتقال - صورة تعبيرية

ترويج المخدرات يجر 3 أشقاء للاعتقال بسلا

2025-05-05 / 12:25
الأمن الوطني

أمن طنجة ينفي شائعة اختطاف الأطفال ويوقف مروجتها

2025-05-05 / 10:19
صورة تعبيرية

طريق الموت بين مراكش وآيت أورير تحصد ضحية جديدة..…

2025-05-05 / 09:54
حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

2025-05-04 / 22:52
خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات تطيح بطليقة الضحية

خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات…

2025-05-04 / 22:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى