عاجل.. إغماء عشرات العاملات في شركة للكابلاج في القنيطرة

شهدت مدينة القنيطرة مساء اليوم الإثنين 5 ماي 2025 حادثة اختناق جماعي داخل إحدى شركات تصنيع الكابلاج بالمنطقة الصناعية.

وأفادت مصادر أن الحادث أسفر عن إصابة عشرات العاملات بحالات إغماء واختناق، تم على إثرها نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى الزموري لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووفق ذات المصادر فإن أغلب المصابين استعادوا في حالة صحية مستقرة، مضيفة إلى أن غالبيتهم سيغادرون المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استكمال الفحوصات الروتينية.

وقد تدخلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية على الفور، حيث تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وظروفه.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شروط السلامة داخل الوحدات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على مواد أو تجهيزات قد تُشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين.